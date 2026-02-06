Pippa Middleton in njen mož imata težave

Pippa Middleton in njen mož James Matthews sta se pri obnovi svojega posestva, za katero naj bi odštela nekaj več kot 17 milijonov evrov, soočila z resno oviro. Sestra princese valižanske princese in njen mož sta vložila prošnjo za obnovo Barton Courta, vendar bi lahko njuni načrti ogrozili dragocene arheološke ostanke. Po poročanju časopisa The Telegraph sta 42-letna Pippa in njen mož prošnjo za dovoljenje za širjenje posestva predložila svetniškemu svetu okrožja West Berkshire. Načrt vključuje gradnjo novega rastlinjaka in hleva, pa tudi dograditev prostora, ki naj bi vseboval vrtni salon; prostor, ki povezuje hišo in vrt, nekakšna elegantna različica zimskega vrta.

Vendar so arheologi opozorili, da bi lahko načrtovana dela ogrozila potencialno pomembne najdbe iz paleolitika. V poročilu je navedeno, da bi ti posegi lahko vplivali na še neidentificirane arheološke najdbe iz prazgodovinskih, srednjeveških in post-srednjeveških obdobij. Svetovalno arheološko podjetje Heritage Planning Services, ki je analiziralo projekt, je na podlagi dokazov, pridobljenih s sondami na celotnem območju izpostavilo, da se Middleton-Matthewsovo posestvo nahaja znotraj območja s potencialno paleolitsko arheologijo.

Dodajajo, da bi lahko pod posestvom ležali tudi srednjeveški ostanki: »Mezolitski ostanki so na tem območju v obliki različnih razpršenih kremenov in poltrajnih nahajališč. Prazgodovinski kamniti ostanki so bili najdeni tudi neposredno na lokaciji projekta,« piše v poročilu. Zato strokovnjaki opozarjajo, da bi odstranitev formalno dvignjenega vrta, rušenje obstoječih struktur ter gradnja novih, lahko škodovali neregistrirani kulturni dediščini.

Dom, v katerem odraščajo njuni trije otroci

Posestvo Barton Court leži bližini vasice Kintbury v dolini Kennet in je dom družine s tremi otroki: sedemletnega Arthurja, štiriletne Grace in triletne Rose. Nepremičnina, ki jo je par kupil leta 2021, obsega kar 32 sob, bazen in teniško igrišče. To ni prvič, da se je njun dom znašel v središču pozornosti. Lani septembra je razkošna zabava ob 50. rojstnem dnevu Jamesa domnevno sprožila nezadovoljstvo med domačini. Daily Mail je poročal, da je zabava začela s preletom letala Spitfire, glasba pa je, po besedah sosedov, trajala do 1. ure zjutraj, kar so nekateri opisali kot neobzirno.