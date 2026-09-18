Po 21 letih zakona in treh otrocih se ločuje znani igralski par

Igralec Scott Wolf in njegova žena Kelley sta potem, ko sta v zadnjih mesecih poskušala najti način, kako urediti družinsko življenje potrdila, da bo njun zakon vendarle končan z ločitvijo. Par je v skupni izjavi za revijo People razkril, da sta od začetka pomladi znova živela skupaj. Poskušala sta si opomoči po izjemno težkem obdobju in najti bolj miren vsakdan. Kljub vsemu sta sklenila, da bosta nadaljevala ločitveni postopek. »S težkimi srci in hkrati hvaležna za leta, ki sva jih preživela skupaj, za vse, kar sva si delila in zgradila, za najin zakon, poln ljubezni, predvsem pa za najine neverjetne otroke,« sta zapisala v izjavi. Par ima tri otroke sinova 17-letnega Jacksona in 14-letnega Millerja ter 12-letno hčerko Lucy.

V skupni izjavi sta se posebej zahvalila vsem, ki so jima nudili podporo in jima pošiljali sporočila ljubezni. »Zdaj vstopava v novo poglavje, ki ga vodi ljubezen: kot starša, ki skupaj skrbita za svoje otroke, in s skupno željo, da svoji družini zagotoviva najboljšo možno prihodnost,« sta sporočila. Igralec je junija 2025 prvič objavil, da je po 21 letih zakona vložil zahtevo za ločitev. Samo tri dni pozneje so Kelley potem, ko so prejeli poročila o njenem nenavadnem vedenju, v ameriški zvezni državi Utah proti njeni volji poslali na psihiatrično zdravljenje.

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Februarja 2026 so Scotta in Kelley skupaj z otroki opazili v zabaviščnem parku Universal Studios v Los Angelesu. Takrat je igralec za People spregovoril o njihovi družini in povedal, da si prizadevajo za okrevanje. »Zdravimo se,« je dejal ter dodal, da želita biti z ženo iskrena in pristna do sebe, drug do drugega in do otrok. Kelley je avgusta na instagramu javno spregovorila o minulem težkem obdobju. Povedala je, da je bila nekaj časa popolnoma v zmoti ter da je v preteklem letu sodelovala z zdravniki, terapevti, psihologi in drugimi strokovnjaki. Kot je pojasnila, je pozneje izvedela, da je doživela živčni zlom, ki je bil po njenih besedah posledica kombinacije stresa, preteklih travm, hormonskih sprememb, halucinogenih snovi in predpisanih zdravil. V objavi se je posebej zahvalila Scottu in njunim otrokom, ker niso obupali nad njo. »Nikoli nisi obupal nad menoj,« je Kelley sporočila možu.

FOTO: Profimedia

Dodala je, da se je z vsemi močmi boril zanjo, dokler ji ni uspelo priti na varno, in da mu dolguje svoje življenje. Kelley je takrat obljubila, da se bo trudila, da bo novo življenje, ki ga je dobila, izboljšala, ter da ne bo obupala nad močjo ljubezni. Čeprav njun zakon vstopa v zaključno fazo, Scott in Kelley poudarjata, da bo njuna skupna odgovornost do treh otrok ostala prednostna naloga. V novo poglavje želita vstopiti predvsem kot predana starša.