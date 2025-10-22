Po 24 letih zakona je priznal, da je gej, tako se je na novico odzvala njegova znana žena

Ameriški poslovnež Barry Diller je pred izidom svojih spominov Kdo bi si mislil (Who knew) maja letos v prispevku za New York Magazine z naslovom Resnica o naju, odkrito spregovoril o svoji spolni usmerjenosti.

Njegova izpoved je šokirala javnost, saj je Barry že 24 let poročen s slavno modno oblikovalko Diane von Fürstenberg.

»Čeprav je bilo v mojem življenju veliko moških, je bila samo ena ženska in v moje življenje je vstopila šele, ko sem imel 33 let,« je zapisal Diller, ki je o tej temi spregovoril tudi v intervjuju za CNBC.

Četudi je povedal, da je bila znana Belgijka edina ženska v njegovem življenju, je razložil, da se zaveda, da je njuno razmerje sprožilo zmedo in številna ugibanja. Poudaril je, da je kljub mnogim zvezam z moškimi Diane edina ženska, ki jo je ljubil.

»Razmerje, ki se je začelo z ravnodušnostjo in nato eksplodiralo v romanco, za naju naravno kot dihanje, je presenetilo naju in vse druge. To je resnično čudež mojega življenja,« je opisal 24-letni zakon.

»Da, všeč so mi bili tudi moški, a to nikoli ni bilo v nasprotju z mojo ljubeznijo do Diane. Tega ne znam pojasniti, ne sebi ne svetu,« je poudaril Diller.

Na njegovo razkritje se je zdaj odzvala Diane:

»Kakšna razlika?« je intervjuju za Variety vprašala pred nedavnim Diane, ki je z Barryjem v razmerju že od poznih 70. let.

»Ne razumem. Ampak to ničesar ne spremeni. Oprosti, to je neumno vprašanje.«

78-letnica se je dotaknila svojega prvega zakona s princem Egonom von Fürstenbergom, ki je po njuni ločitvi leta 1972 priznal, da je biseksualec.

»Poročila sem se z dvema gejema, v redu? Ne vem, zakaj, ampak meni se ne zdita geja, zato to ničesar ne spremeni.«

Diane meni, da njena podpora Barryju ni nič posebnega:

»Ljudje to vidijo kot nekaj posebnega. Zame to ni tako. Ne vem. Da, spodbudila sem ga, naj napiše to knjigo.«

Vendar vztraja, da Barryjevi spomini ne bi smeli biti definirani samo z njegovim priznanjem.

»Zame knjiga ni o tem. Gre za njegovo življenje. In seveda, z menoj se je takoj odprl. Petdeset let sem bila edina oseba, s katero je bil iskren. Potem je napisal knjigo.«

Spomnila se je, da sprva ni mislila, da bo njuno razmerje postalo romantično.

»Izkazalo se je, da je on moja sorodna duša. Sprva nisem tako mislila. Želela sem biti dobra prijateljica; nikoli nisem mislila, da bo kaj več. Potem pa se je razvilo v strast. Bil je zelo vztrajen.«

Barry Diller, medijski mogotec in ustanovitelj televizijske mreže Fox Broadcasting Company, ter Diane von Fürstenberg, belgijsko-ameriška modna oblikovalka, sta se prvič srečala leta 1974 na zabavi v New Yorku.

Takrat je bila Diane še poročena s princem Egonom von Fürstenbergom, Diller pa že pomembna osebnost v medijskem svetu.

Njuno prvo srečanje ni bilo nič posebnega, on je kasneje priznal, da ga je Diane gledala kot skozi celofan.

Razmerje sta začela leto kasneje. Diller, ki ga do takrat zanimali izključno moški, je razmerje z Diane opisal kot spontano in globoko naravno ter jo označil za čudež svojega življenja.

Njuna zveza je bila polna vzponov in padcev, vključno z razhodom leta 1981, po kratki aferi Diane z igralcem Richardom Gerom. Deset let pozneje sta se znova zbližala in leta 2001 končno poročila.

Čeprav skupaj nimata otrok, je Diller tesno povezan z Dianinima iz prvega zakona, Alexandrom in Tatiano, piše Gloria.hr.