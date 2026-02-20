  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ŠKANDAL V KRALJEVI DRUŽINI

Po aretaciji nekdanjega princa Andrewa prijatelje skrbi za njegovo bivšo ženo

Sarah Ferguson je že nekaj časa tudi v hudi finančni stiski.
V četrtek okrog 19. ure so ga izpustili iz pridržanja. FOTO: Phil Noble/Reuters
V četrtek okrog 19. ure so ga izpustili iz pridržanja. FOTO: Phil Noble/Reuters
B. K. P.
 20. 2. 2026 | 19:26
2:48
A+A-

Po tem, ko so policisti v četrtek odpeljali njenega bivšega moža Andrewa Mountbattna-Windsorja, je Sarah Ferguson po besedah njenih prijateljev menda »izredno slaba« in je prepričana, da »ji vsi želijo škodovati«. Njeni prijatelji so zato vedno bolj v skrbeh zanjo in za njeno psihično stanje. Nekdanje vojvodinje Yorške ni bilo na spregled že pet mesecev, menda se bori s hudimi finančnimi težavami in večino njenih podjetij naj bi v naslednjih dneh tudi dokončno zaprli, zadnje tedne in mesece pa naj bi poskušala ugotoviti, kako bi zaslužila kaj denarja, kako bi spet zlezla na zeleno vejo. Fergie je v preteklosti kruh že služila s pisanjem, izdala je več romanov, ki so bili precej dobro sprejeti, zato mnogi ugibajo, ali se bo iz finančnih težav poskušala rešiti s knjigo spominov, v kateri bi popisala in pojasnila odnose, ki jih je imela njena družina z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, a po besedah njenih prijateljev se to skoraj zagotovo ne bo zgodilo.

Lahko pa bi se po pomoč obrnila na katerega od premožnih družinskih prijateljev v Združenih Arabskih Emiratih, pravijo tisti, ki jo poznajo. »Za pomoč bo morala prositi, o tem skorajda ni dvoma,« je za Daily Mail povedal vir blizu 66-letne nekdanje vojvodinje, ki je obenem prepričan tudi, da se bo Fergie ponovno postavila na noge, samo pravi način mora najti. »Seveda zna pisati, v tem je dobra, a njena blagovna znamka je zdaj povsem omadeževana, vsi jo povezujejo z Epsteinom. Če bi napisala knjigo o tem, bi ljudi najbrž premagala radovednost in bi pozabili na zgražanje, a menda je odločena, da tega ne misli storiti,« je še povedal omenjeni vir.

Princa Andrewa so, kot smo pisali, policisti aretirali in odpeljali v pridržanje, medtem ko so v nepremičninah, kjer biva ali je bival, opravljali hišne preiskave, slabih 12 ur pozneje so ga izpustili. Po informacijah britanskih medijev naj bi brata kralja Karla III. preiskovali zaradi obtožb, da je Epsteinu posredoval občutljive informacije, ko je pred leti deloval kot odposlanec britanske vlade. Četrtkova aretacija je močno prizadela tudi njegovi sicer že odrasli hčerki princesi Beatrice in Eugenie. Slednja je bila takrat sicer ravno z družino na smučanju v Švici, viri, ki jo poznajo, pa so medijem povedali, da je bilo to zanjo veliko boljše, kot če bi morala na lastne oči gledati, kako policisti preiskujejo hišo, na katero jo vežejo mnogi prijetni spomini. Kljub temu da ji mož in otroka dajeta ogromno pogumna, pa je 35-letna Eugenie menda »psihično povsem na tleh«, so britanskim medijem še povedali njeni prijatelji.

Več iz teme

Andrew Mountbatten WindsorSarah FergusonJeffrey Epsteinpolicijahišne preiskave
ZADNJE NOVICE
20:12
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŠČITI PRED MNOGIMI OKUŽBAMI

Američani razvijajo revolucionarno cepivo, kakršnega svet še ni videl

Aplicira se kot pršilo za nos in bele krvničke v pljučih pusti v »stanju pripravljenosti«.
20. 2. 2026 | 20:12
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
ENERGIJA

Skrivnostna moč kristalov

Naravne kamnine naj bi imele sposobnosti zdravljenja, nekateri z njimi blažijo stres in nespečnost.
20. 2. 2026 | 20:00
19:43
Novice  |  Svet
BLIŽNJI VZHOD

Trump o možnosti napada na Iran: »Največ, kar lahko rečem, je ...«

Ameriški predsednik je Iranu že večkrat zagrozil z vojaškim posredovanjem.
20. 2. 2026 | 19:43
19:26
Bulvar  |  Tuji trači
ŠKANDAL V KRALJEVI DRUŽINI

Po aretaciji nekdanjega princa Andrewa prijatelje skrbi za njegovo bivšo ženo

Sarah Ferguson je že nekaj časa tudi v hudi finančni stiski.
20. 2. 2026 | 19:26
19:08
Novice  |  Slovenija
NEDAVNO PREMINIL

Vlada z vojaškimi častmi počastila diplomata in znanstvenika Borisa Frleca

Prvi slovenski veleposlanik v Nemčiji in na Nizozemskem bo pokopan z vojaškimi častmi.
20. 2. 2026 | 19:08
19:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
MILENA SVETUJE

Moža sem prevarala s svakom, zdaj pa bi se ga rada znebila

Zaupala se nam je bralka, ki se je spustila v strastno razmerje z moževim bratom, zdaj pa to obžaluje.
Milena Miklavčič20. 2. 2026 | 19:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
18. 2. 2026 | 11:18
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Hibrid, ki ne izbira med varčnostjo in močjo – preverite zakaj

Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
Promo
Novice  |  Slovenija
HITRI KREDIT

Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
17. 2. 2026 | 13:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

To pa je priložnost za številna slovenska podjetja

Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 11:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNI TELEFON

Želite biti med prvimi?

V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
18. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
KINEZIOLOGIJA

Največ uspeha imajo pri protruzijah in hernijah diska

Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
18. 2. 2026 | 10:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
Promo Slovenske novice18. 2. 2026 | 09:39
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki