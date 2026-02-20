Po aretaciji nekdanjega princa Andrewa prijatelje skrbi za njegovo bivšo ženo

Po tem, ko so policisti v četrtek odpeljali njenega bivšega moža Andrewa Mountbattna-Windsorja, je Sarah Ferguson po besedah njenih prijateljev menda »izredno slaba« in je prepričana, da »ji vsi želijo škodovati«. Njeni prijatelji so zato vedno bolj v skrbeh zanjo in za njeno psihično stanje. Nekdanje vojvodinje Yorške ni bilo na spregled že pet mesecev, menda se bori s hudimi finančnimi težavami in večino njenih podjetij naj bi v naslednjih dneh tudi dokončno zaprli, zadnje tedne in mesece pa naj bi poskušala ugotoviti, kako bi zaslužila kaj denarja, kako bi spet zlezla na zeleno vejo. Fergie je v preteklosti kruh že služila s pisanjem, izdala je več romanov, ki so bili precej dobro sprejeti, zato mnogi ugibajo, ali se bo iz finančnih težav poskušala rešiti s knjigo spominov, v kateri bi popisala in pojasnila odnose, ki jih je imela njena družina z obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom, a po besedah njenih prijateljev se to skoraj zagotovo ne bo zgodilo.

Lahko pa bi se po pomoč obrnila na katerega od premožnih družinskih prijateljev v Združenih Arabskih Emiratih, pravijo tisti, ki jo poznajo. »Za pomoč bo morala prositi, o tem skorajda ni dvoma,« je za Daily Mail povedal vir blizu 66-letne nekdanje vojvodinje, ki je obenem prepričan tudi, da se bo Fergie ponovno postavila na noge, samo pravi način mora najti. »Seveda zna pisati, v tem je dobra, a njena blagovna znamka je zdaj povsem omadeževana, vsi jo povezujejo z Epsteinom. Če bi napisala knjigo o tem, bi ljudi najbrž premagala radovednost in bi pozabili na zgražanje, a menda je odločena, da tega ne misli storiti,« je še povedal omenjeni vir.

Princa Andrewa so, kot smo pisali, policisti aretirali in odpeljali v pridržanje, medtem ko so v nepremičninah, kjer biva ali je bival, opravljali hišne preiskave, slabih 12 ur pozneje so ga izpustili. Po informacijah britanskih medijev naj bi brata kralja Karla III. preiskovali zaradi obtožb, da je Epsteinu posredoval občutljive informacije, ko je pred leti deloval kot odposlanec britanske vlade. Četrtkova aretacija je močno prizadela tudi njegovi sicer že odrasli hčerki princesi Beatrice in Eugenie. Slednja je bila takrat sicer ravno z družino na smučanju v Švici, viri, ki jo poznajo, pa so medijem povedali, da je bilo to zanjo veliko boljše, kot če bi morala na lastne oči gledati, kako policisti preiskujejo hišo, na katero jo vežejo mnogi prijetni spomini. Kljub temu da ji mož in otroka dajeta ogromno pogumna, pa je 35-letna Eugenie menda »psihično povsem na tleh«, so britanskim medijem še povedali njeni prijatelji.