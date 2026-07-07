Po bitki z rakom umrla igralka priljubljene serije, stara le 42 let

Irska igralka in producentka Slaine Kelly je po boju z rakom mirno umrla na svojem domu v starosti 43 let. Njen odhod je potrdila družina, ki je v uradni osmrtnici zapisala, da je umrla obkrožena z najbližjimi. Poleg staršev, brata in ostalega sorodstva je za seboj pustila mladega sina Knoxa. Družina in prijatelji se je ne bodo spominjali le po njenem delu v filmski industriji, temveč tudi po njenem neustrašnem duhu in prizadevanjih za ustanovitev mestne kmetije St Anne's City Farm.

Slaine Kelly je bila v igralskem svetu izjemno cenjena tako doma na Irskem kot v Londonu. Gledalci so jo med drugim spoznali v priljubljeni zgodovinski seriji »Tudorji« (The Tudors), kjer je upodobila Jane Howard, nekdanjo ljubimko kralja Henrika VIII. in sestrično njegove pete žene Catherine Howard. Kot igralka in producentka je sodelovala pri seriji platforme Prime Video z naslovom »The O'Briens«, vidno vlogo pa je odigrala tudi v filmu »Rise of the Footsoldier II«. Številni so si jo zapomnili tudi po nastopu v kultnem oglasu za Barry's Tea, ki ga je režiral z bafto nagrajeni režiser Declan Lowney.

Njena prezgodnja smrt je globoko pretresla njene stanovske kolege in prijatelje, ki so se ji poklonili z izbranimi besedami. Igralec Paddy C. Courtney, ki je z njo sodeloval v več vlogah, je zapisal, da ji je življenje vzel rak, a da bo njen duh radovednosti in igrivosti živel naprej v vseh, ki so jo poznali. Manekenka in pevka Michelle McGrath jo je opisala kot magično in magnetno osebo z neverjetno avro, ob kateri se je vsak počutil posebnega in sproščenega. Tudi drugi sodelavci iz filmskega sveta so poudarili njeno brezmejno navdušenje nad igralskim poklicem ter njeno dostopnost in toplino, zaradi katerih je bilo delo z njo vedno v užitek.