Po boju z rakom prejel novo diagnozo: zvezdnik serije Polna hiša razkril šokantno novico

Le nekaj mesecev potem, ko je sporočil, da je premagal limfom, je Dave Coulier povedal, da se bori z rakom jezika. Zvezdnik serije Polna hiša je svojo najnovejšo diagnozo zaupal v oddaji Today: »To nima nobene povezave z mojim ne-Hodgkinovim limfomom. To je nov rak.« Opozoril je, da so mu zdravniki povedali, da bi lahko bil posledica tudi 30 let stare okužbe z virusom HPV, ki se je morda aktiviral in povzročil bolezen. Coulier je stanje opisal kot zelo ozdravljivo, z 90-odstotno možnostjo za uspešno okrevanje: »Zdravnik je rekel, da je napoved dobra, a takoj bomo začeli z obsevanjem,« je dejal.

Doslej uporabljeno zdravljenje je popolnoma drugačno od kemoterapije, ki jo je prestal lani: »Ni tako agresivno, vendar so še vedno prisotni stranski učinki. Dobra stran vsega tega je, da sem že imel raka, kar je pomagalo odkriti drugega. »Zveni noro, da to rečem, a res je,« je povedal in pojasnil, da je vse skupaj zelo naporno in veliko breme za njegovo ženo Melisso: »Najtežje je gledati, kako to vpliva nanjo, a prebrodil bom to,« je sklenil.

FOTO: Profimedia

Dave Coulier se je uveljavil z vlogo strica Joeyja v seriji Polna hiša. Njegovo bitko z rakom je konec lanskega leta podprl tudi kolega iz serije John Stamos. Ta je nekdanjemu soigralcu pomagal pri britju glave in se s tem pohvalil z nizom fotografij na instagramu. Odločil se je vnesti kanček črnega humorja in si z uporabo photoshopa ter rekvizita glavo obril tudi sam:

»Nič ni boljšega, kot si nadeti kapo s plešo in pokazati nekaj veščin v photoshopu. Tako izkazujem ljubezen in podporo mojemu bratu Davu. Z vsem se soočaš z neverjetno močjo in pozitivnostjo, to je navdihujoče. Vem, da boš to premagal, in ponosen sem, da ob sem tebi na vsakem koraku. Rad te imam,« je zapisal Stamos in izzval burne reakcije, češ da takšne zadeve ne bi smele biti predmet šal, piše portal Showbuzz.