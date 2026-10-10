Po bolečem razhodu: igralka sprejela pomembno odločitev

Britanska igralka Emilia Fox, znana po serijah Nema priča in Signora Volpe, ne čuti pritiska, da bi morala po razhodu čim prej najti novega partnerja. Nasprotno, 52-letna igralka pravi, da ji trenutni položaj ustreza in da uživa v svobodi, ki jo prinaša samsko življenje. Foxova sama vzgaja 15-letno hčerko Rose, po koncu ljubezenske zveze pa se je odločila, da v novo razmerje ne bo hitela. Namesto da bi takoj začela iskati novega partnerja, si je vzela čas, da sprejme spremembe in ugotovi, česa si v resnici želi.

»Uživam v tem, kar imam trenutno v življenju, in si ne želim tistega, česar nimam,« je priznala za Hello. Čeprav je v preteklosti uporabljala aplikacije za zmenke meni, da je iskanje partnerja ni nekaj, kar se mora zgoditi za vsako ceno. Odprta je za nova poznanstva in verjame, da je lahko neznano zelo vznemirljivo, vendar je zanjo pomembno, da človeka najprej dobro spozna v živo.

Po razhodu februarja lani je oporo našla v družini, prijateljih in terapiji, pa tudi dejavnostih, kot so dolgi sprehodi in čas, preživet ob morju. Vse to ji je pomagalo, da se je znova osredotočila nase in na prihodnost. Igralka je že prej govorila, da je konec zveze, tudi če pozneje spoznamo, da je bila sprememba neizogibna, skoraj vedno boleč. Po razhodu na preteklost gleda s hvaležnostjo in brez potrebe, da bi jo izbrisala.

Danes jo, kot pravi, najbolj vodi radovednost. Ne čuti potrebe, da bi zadeve prehitevala ali našla pravo osebo samo zato, ker je samska. Pripravljena je videti, kaj ji bo prineslo življenje. Njena zgodba kaže, da samsko življenje ni nujno le obdobje med dvema zvezama. Lahko je popolnoma izpolnjeno življenjsko obdobje, v katerem je prostor za družino, prijatelje, delo, nova doživetja, osebni razvoj in, če se zgodi, novo ljubezen.