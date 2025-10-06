  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRUŽINSKO OZADJE

Po dedkovih stopinjah: kdo je Kai Trump

Najstarejša vnukinja Donalda Trumpa je njegova ljubljenka in povezuje ju posebna ljubezen.
FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters
FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters
M. Fl.
 6. 10. 2025 | 06:00
3:07
A+A-

18-letna Kai Madison Trump, najstarejša vnukinja Donalda Trumpa, je vse pogosteje v središču pozornosti.

Potem ko se je uveljavila kot nadarjena golfistka in si zagotovila mesto na Univerzi v Miamiju, je mlada dedinja vstopila v podjetniške vode in oblikovala lastno modno linijo.

Na uradni spletni strani svoje blagovne znamke je predstavila kolekcijo puloverjev z minimalističnim logotipom, kjer se prepletata črki T in K.

Vsak kos nosi njen osebni pečat: izvezen podpis na rokavu in na zadnjem delu ovratnika. Kolekcija za ženske in moške je na voljo v treh barvah: beli, temno modri in črni, cena vsakega puloverja znaša 111 evrov.

Kolekcija iz sanj

Kai ni ničesar prepustila naključju, modno linijo je predstavila na izviren način: skupaj z dedkom sta se v puloverjih sprehodila pred Belo hišo, nato pa s helikopterjem odletela na golf turnir za pokal Ryder v New Yorku, piše Hello.

»To je kolekcija, o kateri sem dolgo sanjala. Želela sem ustvariti oblačila, ki jih lahko nosite kjerkoli. Gre za čiste, nosljive kose, ki se prilegajo vsakemu slogu,« je povedala zbranim novinarjem

Moda ji ni tuja, že prej so jo pogosto videvali v teniških krilih, polo majicah in športno-elegantnih kombinacijah, ki ustrezajo njenemu aktivnemu življenjskemu slogu.

Ob posebnih priložnostih zasije tudi v glamuroznih oblekah.

Golf: ljubezen, ki jo povezuje z dedkom

Strast do golfa je podedovala po dedku in očetu, Donaldu Trumpu mlajšem. Zelo je vesela, da bom lahko tudi med študijem igrala golf.

Marca je namreč razkrila, da je bila sprejeta na Univerzo v Miamiju, kjer bo jeseni nastopala za žensko golf reprezentanco.

»Zelo sem navdušena. Hvala mami, očetu, dedku in celemu moštvu, ker so verjeli vame. Komaj čakam, da bom zastopala Miami, go Canes!« je, ko je delila veselo novico, zapisala na instagramu.

Otroštvo v družini Trump

Kai se je rodila leta 2007 v New Yorku kot prva hči Donalda Trumpa mlajšega in njegove takratne žene Vanesse. Par ima skupaj še štiri otroke: Donalda III., Tristana in Spencerja ter Chloe.

Kot najstarejša vnukinja je zelo povezana z dedkom, s katerim jo združuje strast do golfa. Že kot deklica ga je spremljala na turnirjih in družinskih dogodkih v njegovem golf klubu, kasneje se je tega športa lotila bolj resno.

Čeprav je odraščala v družini, ki je stalno pod žarometom javnosti, sta se njena starša trudila, da bi imela kolikor je le mogoče običajno otroštvo. Obiskovala je zasebne šole v New Yorku, aktivna je na družbenih omrežjih, a zelo premišljena glede vsebin, ki jih deli.

Za razliko od nekaterih drugih članov družine redko daje izjave, kadar pa jih, so te večinoma povezane s športom in njenimi osebnimi načrti.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
SLAVJE V DRUŽINI

Donald Trump 11. dedek: tako je Tiffany poimenovala novorojenega sina

Novica o rojstvu je sprožila številne čestitke in odzive na družbenih omrežjih
16. 5. 2025 | 07:30
Bulvar  |  Tuji trači
ODRAŠČANJE

Resnica o Ivanki Trump: nenavaden odnos z očetom in boj za moč z Melanio

Ivanka Trump nedvomno ne živi življenja običajnih smrtnikov, od nekdaj je hrepenela po moči in tekmovala tudi z Melanio Trump.
9. 11. 2024 | 06:00

Več iz teme

Kai TrumpDonald Trumpgolfmoda
ZADNJE NOVICE
08:10
Novice  |  Slovenija
ŠKORPIJON

Slovenec tega ni pričakoval: poglejte, kaj je opazil v stanovanju! Prišlo je s paketom

V domu je naletel na nenavadnega obiskovalca: največjo evropsko vrsto lesnega škorpijona.
6. 10. 2025 | 08:10
08:05
Novice  |  Slovenija
TRADICIONALNO

Na Trebelnem prikaz starih obrti: ličkali in peli, vmes podkovali Jacka (FOTO)

Na Trebelnem prikaz starih obrti s koncertom in povorko konjskih vozov. Poklonili so se minulim časom ter obudili spomine na delo in življenje svojih prednikov.
Drago Perko6. 10. 2025 | 08:05
08:04
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRI JUŽNIH SOSEDIH

Groza v nedeljo zvečer! Skozi veje opazili razbito vozilo, v njem našli truplo

Okoliščine nesreče še preiskujejo, so sporočili s policije.
6. 10. 2025 | 08:04
08:00
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Od zapuščene domačije do uspešne turistične zgodbe

Družina Podlesnik na svoji kmetiji, ki leži visoko nad Ljubnim ob Savinji, ponuja pristno doživetje podeželja.
6. 10. 2025 | 08:00
07:51
Novice  |  Slovenija
ČUDOVITE STVARITVE

Na Kockefestu sestavljanje brez načrta največ velja (FOTO)

Na 28. Kockefestu smo videli kreacije 25 razstavljavcev. Navdušile tiste, ki jih mladi ustvarijo iz osnovnih gradnikov.
Ajda Janovsky6. 10. 2025 | 07:51
07:40
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Teden z Luno: smo tik pred ščipom, zato pazimo, da čustveno ne delamo drame

Izkoristimo dodatno energijo za reševanje izzivov.
Joy Lotos6. 10. 2025 | 07:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Prihajajo državno sponzorirani napadi?

S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
29. 9. 2025 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki