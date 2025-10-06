Po dedkovih stopinjah: kdo je Kai Trump

18-letna Kai Madison Trump, najstarejša vnukinja Donalda Trumpa, je vse pogosteje v središču pozornosti.

Potem ko se je uveljavila kot nadarjena golfistka in si zagotovila mesto na Univerzi v Miamiju, je mlada dedinja vstopila v podjetniške vode in oblikovala lastno modno linijo.

Na uradni spletni strani svoje blagovne znamke je predstavila kolekcijo puloverjev z minimalističnim logotipom, kjer se prepletata črki T in K.

Vsak kos nosi njen osebni pečat: izvezen podpis na rokavu in na zadnjem delu ovratnika. Kolekcija za ženske in moške je na voljo v treh barvah: beli, temno modri in črni, cena vsakega puloverja znaša 111 evrov.

Kolekcija iz sanj

Kai ni ničesar prepustila naključju, modno linijo je predstavila na izviren način: skupaj z dedkom sta se v puloverjih sprehodila pred Belo hišo, nato pa s helikopterjem odletela na golf turnir za pokal Ryder v New Yorku, piše Hello.

»To je kolekcija, o kateri sem dolgo sanjala. Želela sem ustvariti oblačila, ki jih lahko nosite kjerkoli. Gre za čiste, nosljive kose, ki se prilegajo vsakemu slogu,« je povedala zbranim novinarjem

Moda ji ni tuja, že prej so jo pogosto videvali v teniških krilih, polo majicah in športno-elegantnih kombinacijah, ki ustrezajo njenemu aktivnemu življenjskemu slogu.

Ob posebnih priložnostih zasije tudi v glamuroznih oblekah.

Golf: ljubezen, ki jo povezuje z dedkom

Strast do golfa je podedovala po dedku in očetu, Donaldu Trumpu mlajšem. Zelo je vesela, da bom lahko tudi med študijem igrala golf.

Marca je namreč razkrila, da je bila sprejeta na Univerzo v Miamiju, kjer bo jeseni nastopala za žensko golf reprezentanco.

»Zelo sem navdušena. Hvala mami, očetu, dedku in celemu moštvu, ker so verjeli vame. Komaj čakam, da bom zastopala Miami, go Canes!« je, ko je delila veselo novico, zapisala na instagramu.

Otroštvo v družini Trump

Kai se je rodila leta 2007 v New Yorku kot prva hči Donalda Trumpa mlajšega in njegove takratne žene Vanesse. Par ima skupaj še štiri otroke: Donalda III., Tristana in Spencerja ter Chloe.

Kot najstarejša vnukinja je zelo povezana z dedkom, s katerim jo združuje strast do golfa. Že kot deklica ga je spremljala na turnirjih in družinskih dogodkih v njegovem golf klubu, kasneje se je tega športa lotila bolj resno.

Čeprav je odraščala v družini, ki je stalno pod žarometom javnosti, sta se njena starša trudila, da bi imela kolikor je le mogoče običajno otroštvo. Obiskovala je zasebne šole v New Yorku, aktivna je na družbenih omrežjih, a zelo premišljena glede vsebin, ki jih deli.

Za razliko od nekaterih drugih članov družine redko daje izjave, kadar pa jih, so te večinoma povezane s športom in njenimi osebnimi načrti.