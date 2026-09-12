Po hudi bolezni je umrl kralj

V zatonu poletja je v Združenih državah Amerike, kjer se je zdravil za rakom, umrl kralj ugandskega kraljestva Tooro Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. Star je bil komaj 34 let. Njegove posmrtne ostanke so že pripeljali v Ugando in jih položili v kraljevi palači Karuziika, kjer se od njega lahko poslavljajo številni žalujoči. Pričakujejo, da ga bo na njegovi zadnji poti do kraljeve grobnice Karambi pri mestu Fort Portal pospremilo več deset tisoč ljudi. V državi so razglasili žalovanje, še posebej pretresljivi prizori so nastali na letališču Entebbe, kjer je mati pričakala krsto sina.

Krsto pokojnega monarha so pripeljali z najvišjimi ceremonialnimi častmi, medtem ko so se člani kraljeve družine in državni predstavniki zbrali, da bi se mu poklonili. Za kraljestvo njegova smrt pomeni konec izjemnega obdobja. Oyo je postal kralj leta 1995 po smrti očeta, kralja Patricka Davida Matthewa Kaboyo Olimija III., ki je umrl zaradi srčnega napada. Ker je bil takrat star komaj tri leta, je kraljestvo sprva vodilo regentstvo, v katerem je imela pomembno vlogo njegova mati Best Kemigisa.

Ko je leta 2010 postal polnoleten, je prevzel vse kraljeve dolžnosti. Čeprav se je njegova vloga razlikovala od položaja suverenih monarhov v državah, kot so Maroko, Esvatini ali Lesoto, je imel naziv kralja Toora velik kulturni in tradicionalni pomen. Predsednik vlade Ugande je novico o kraljevi smrti objavil v čustveni izjavi in jo označil za neizmerno izgubo za kraljevo družino ter narod Toora in Ugande.

Kdo ga bo nasledil?

Prav vprašanje nasledstva je vzbudilo veliko zanimanja. Oyo se nikoli ni javno poročil in ni bilo znano, ali ima otroke. Za naslednjega monarha so tako nepričakovano že imenovali televizijskega novinarja, voditelja in urednika pri državni radioteleviziji Uganda Broadcasting Corporation Edwarda Rukidija Kijanangomo. Kijanangoma je bil bratranec pokojnega kralja.

Po čem bo ostal v spominu?

Kralj Oyo je med svojo vladavino podpiral številne družbeno pomembne pobude, med drugim opolnomočenje mladih, izobraževanje, varovanje okolja ter ozaveščanje o virusu HIV in aidsu. Kot kralj Toora je bil znotraj Ugande, še posebej za prebivalce svojega kraljestva, pomembna tradicionalna in kulturna osebnost. Njegova nenavadna življenjska zgodba je pritegnila pozornost tudi zunaj meja Ugande. Dejstvo, da je postal kralj pri komaj treh letih, ga je uvrstilo med najbolj znane mlade monarhe sodobnega časa.

Po njegovi smrti so številna tradicionalna kraljestva in institucije kraljevi družini izrazili sožalje in se poklonili pokojnemu kralju. Toda za družino za obredi in kraljevskimi častmi ostaja nekaj veliko bolj osebnega. Za kraljico mamo Best Kemigisa je bila vrnitev krste zadnje slovo od sina, za ljudstvo Toora pa slovo od kralja, ki je skoraj vse svoje življenje preživel na prestolu, piše Glossy.rs.