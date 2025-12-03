  • Delo d.o.o.
SLOVO

Po hudi bolezni je umrla Dolores, priljubljena fotografinja, ki je navdihnila mnoge

Stara je bila 48 let.
FOTO: Netpix, Getty Images
FOTO: Netpix, Getty Images
M. U.
 3. 12. 2025 | 17:49
 3. 12. 2025 | 18:21
1:46
Fitness inštruktorica in fotografinja iz Šibenika Dolores Bura je v zgodnjih jutranjih urah umrla. Stara je bila 48 let. 

Po hudi bolezni

Dolgo se je spopadala s hudo boleznijo ledvic, pred tremi leti pa je doživela močan možganski udar. Po rehabilitaciji so se Šibenčani in Šibenčanke množično odzvali na humanitarno akcijo, s katero so zbirali sredstva za njeno zdravljenje, je ob tem navedel ŠibenikIN

»Borba traja vsak dan. Trdoživa sem, vztrajna in bojevita, za nekatere težka, a vse to je tisto, kar mi ne dovoli odnehati, ko je najteže,« je takrat povedala. Začela je tudi osebni projekt »Poleti hodim«, s katerim se je, kot je rekla, vsak dan prisilila k vadbi. 

Stara je bila 48 let.

»Želim znova hoditi, biti samostojna, želim poleti samostojno stopiti iz hiše in se sprehoditi po trim stezi. Pomoč še vedno potrebujem in ni me sram prositi zanjo. Še vedno sem na dializi vsak drugi dan. Včasih mislim, da se bom samo mučila do onemoglosti, a evo me, tu sem. Zmešana, a se borim za to okrevanje in storila bom vse, da bom spet hodila. In hvala vsem, ki navijajo zame,« je povedala. 

Njen energija, ljubezen do življenja, ki ji ni prizanašalo, in do fotografije ter njen neuklonljivi duh bodo pustili globoko sled v srcih vseh, ki so jo poznali, se je fotografinji poklonil ŠibenikIN. 

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
