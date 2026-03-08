Po hudi bolezni se je poslovil znani igralec, star je bil komaj 60 let

Po boju s hudo boleznijo je umrl priljubljeni igralec Corey Parker, najbolj znan po vlogi v humoristični seriji Will & Grace, zaigral pa je tudi v mnogih filmih in televizijskih serijah v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Star je bil 60 let. Da je izgubil bitko z rakom, je za TMZ potrdila njegova teta Emily Parker, ni pa razkrila vrste raka, s katerim se je Corey boril. Njegova sestra Noelle se je igralcu poklonila na družabnih omrežjih. »Verjamem, da je ta svet zapustil olajšan, miren in obdan z ljubeznijo,« je zapisala. »Slavimo tvoj neverjetni talent, neprimerljivo strast in veselje, ki si ga prinesel v svoje delo in družino, tvoj neizmerni dar za poučevanje, velikodušnost in ljubezen. Naša življenja so veliko bogatejša, ker smo te poznali. Živiš v vsakem od nas in v vsem, kar si nam dal in s čimer si nas navdihnil ... za vedno,« je dodala.

Parker se je na velikem platnu prvič pojavil sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja. Ena njegovih prvih vlog je bila v grozljivki Petek 13. V: Nov začetek, v kateri je igral Peta, kmalu zatem pa se je pojavil v romantični drami 9 tednov in pol ob Kim Basinger in Mickeyju Rourku. Televizijsko občinstvo ga je kasneje vzljubilo zahvaljujoč glavni vlogi v humoristični seriji Flying Blind, kjer je upodobil Neila Barasha, socialno nerodnega mladeniča, ki ob svobodomiselni Alicii, ki jo je igrala Téa Leoni, poskuša najti ravnovesje med življenjem in ljubeznijo. Čeprav so serijo predvajali le eno sezono, so se v njej zvrstila mnoga znana imena, vključno z Liso Kudrow, ki je nato svetovno slavo dosegla kot Phoebe v Prijateljih. Parker je nato zaigral v priljubljeni humoristični seriji Will & Grace, kjer je stopil v čevlje Josha, enega od partnerjev Grace Adler.

V zadnjih letih življenja se je Parker upokojil, se umaknil iz javnosti in se posvetil delu z mlajšimi igralci. Njegova mama Rocky Parker je bila prav tako igralka, v poznih osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja pa je bila poročena z igralcem Patrickom Dempseyjem.