SLOVO

Po hudi bolezni umrl oblikovalec, ki je obul številne zvezdnike

Poslovil se je oblikovalec, ki je iz obutve ustvaril kult. Cesare Paciotti je umrl po nenadni bolezni, star 69 let.
U. Iz.
 17. 10. 2025 | 07:47
Svet mode žaluje, zapustil ga je Cesare Paciotti, eden najbolj znanih oblikovalcev obutve na svetu. Nad blagovno znamko, ki je prepoznavna po umetelnem bodalu, so se navduševali ne le v Italiji in Evropi, ampak tudi v Hollywoodu in Aziji. Njegove izdelke so nosile velike zvezde, med njimi Beyoncé, Paris Hilton in Nicki Minaj.

V italijanskem čevljarstvu je pustil neizbrisno sled in ponesel ime Civitanove v svet.

Umrl je na domu v kraju Civitanova Marche v provinci Macerata v osrednji Italiji, kamor se je umaknil, da bi živel bolj mirno. Star je bil 69 let, v zadnjih trenutkih je bil obdan z družino. Natančnega vzroka smrti niso navedli, šlo naj bi za nenadno bolezen. Kljub oživljanju ga niso mogli rešiti. Še minuli mesec se je s svojo znamko pojavil na sejmu mode v Milanu.

Družina je v izjavi za javnost zapisala, da je s sestro Paolo napisal »ključno stran v zgodovini obutve z oznako Made in Italy. Ikonično srebrno zašiljeno bodalo, simbol znamke, bo ostalo kot izraz identitete in poguma. Spominjali se ga bomo po zapeljivem slogu in izjemni velikodušnosti.«

Zgodovina uglednega podjetja sega v leto 1948, ko sta linijo ročno izdelanih čevljev zagnala njegova oče in mama, Giuseppe in Cecilia Paciotti. Njun sin je lastno blagovno znamko lansiral leta 1980 in iz nje je nastalo mednarodno podjetje, ki slovi po izjemnih športnih copatih in inovativnem dizajnu. Kot je ob njegovi smrti izjavil župan njegovega domačega kraja Fabrizio Ciarapica, je Paciotti vonj usnja spremenil v slog, iz obutve je naredil kultni predmet, v katerem je združil rokodelstvo z modo. »V italijanskem čevljarstvu je pustil neizbrisno sled in ponesel ime Civitanove v svet.«

Župan se spominja zlatih let blagovne znamke Paciotti, »ko so ljudje stali v vrsti pred trgovino podjetja, da bi kupili njegove čevlje«, in globoke vezi med Paciottijem in mestom. »Civitanovi je dal ogromno. Bil je gonilna sila obutvene industrije in ambasador naše sposobnosti poslovanja in lepote.« V zadnjem času se je oblikovalec, ki je živel »s hitrostjo 1600 kilometrov na uro«, umaknil bolj v zasebnost.

Njegov slog so označili kot mešanico glamurja in rocka. S krznom ali s kristali okrašeni sandali in škornji so bile nekatere izmed uspešnic. Znamka je postala stalnica milanskega in pariškega tedna mode. Svoj poslovni imperij je razširil na torbice, očala in nakit. Med znamkami se je zadnja leta uveljavila tudi njegova Paciotti 4US, namenjena mlajšim uporabnikom.

Za seboj je pustil dva otroka, Ludovico in Giuseppeja, iz prvega zakona, ter triletno hčer iz drugega zakona. Tako otroci kot njegova sestra obljubljajo, da bodo nadaljevali njegovo delo in ohranjali spomin nanj. 

