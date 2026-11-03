Po hudi bolezni umrla ameriška glasbenica, stara komaj 35 let (VIDEO)

Umrla je pevka country zasedbe Taylor Red Nicole Taylor. Stara je bila komaj 35 let, zanjo pa je bil usoden rak dojk. Njeni sestri trojčici Nika in Natalie Taylor sta pretresljivo novico z javnostjo delili preko družabnih omrežij ter dejali, da sta zaradi Nicoline smrti »povsem strti«. »S strtim srcem sporočava, da je umrla najina sestra Nicole Taylor,« je v videoposnetku dejala Nika in nadaljevala: »Iskreno sva verjeli, da bo ozdravela tukaj na Zemlji, a zdaj je ozdravljena v nebesih.« Sestri sta razkrili, da so Nicole leta 2022 diagnosticirali raka dojk v tretjem stadiju.

»Šlo je za agresivno obliko. Ko je izvedela za diagnozo, je rekla: 'Bog bo to uporabil, da dokaže svojo slavo.' Razmišljala je neustrašno in dejala: 'Med vsem tem ne bomo živeli v strahu.' Med kemoterapijo je celo obiskovala naporne skupinske vadbe, ki so jo veselile, z ničimer ni prenehala samo zato, ker je zbolela. Na zdravljenje se je dobro odzvala in kmalu so zdravniki ugotovili, da v telesu ni več znakov bolezni,« je še dejala Natalie.

»Nato so ji devet mesecev pozneje sporočili, da je bolezen napredovala v četrti stadij,« je nadaljevala in razkrila, da so Nicole zdravniki takrat napovedali še približno tri mesece življenja. »Trudila se je, da ne bi živela v strahu, in ohranila je veliko upanja. Potovala je, poskušala živeti polno življenje, veliko delala in se trudila uživati,« je še dejala povsem strta Natalie, ki je priznala, da je bila diagnoza neozdravljivega raka za vse velik šok, še bolj pa smrt sestre.

»Še vedno poskušava vse to dojeti,« je v solzah dejala Natalie. »Iskreno povedano, o tem je zelo težko govoriti, a potrudili se bova po svojih najboljših močeh, da deliva njeno zgodbo.« Sestri sta nato delili nekaj let stari posnetek, v katerem Nicole govori o svoji veri v Boga – veri, ki ji je, kot sta dejali, pomagala skozi boj z rakom in tudi v zadnjih trenutkih življenja. »Rekla je, da v sebi čuti velik mir, za kar sva ji zelo hvaležni,« je dejala Natalie.