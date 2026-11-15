Po kom ga je podedoval? Princ George ima poseben talent

Trinajstletni britanski princ George je pokazal izjemen umetniški talent, ki ga je, kot kaže, podedoval po mami princesi Catherine in dedku, kralju Karlu. V posebni izdaji revije Country Life, katere gostujoči urednik je princ William, je med drugim osupljiva ilustracija vodomca, ki jo je njegov najstarejši sin narisal, ko je bil star 12 let. To ni prvič, da je Georgeevo umetniško delo pritegnilo pozornost javnosti. Valižanska princ in princesa sta za božič leta 2022 delila podrobno risbo jelena. Umetnik, čigar fotografija je služila kot navdih za risbo, je takrat povedal, da je očitno, da je deček nadarjen.

Tri leta pozneje je princesa Catherine delila štiri družinske portrete, ki so nastali med posebnim ustvarjalnim druženjem z njenimi tremi otroki: princem Georgeem, princeso Charlotte in princem Louisom. Tudi njihova mama ima talent za risanje. Za božič leta 2002 je sama izdelala praznično voščilnico, na kateri je bila skica univerzitetnega mesta St. Andrews na Škotskem, kjer je spoznala princa Williama.

Tudi kralj Karel je bil večji del svojega odraslega življenja strasten akvarelist. Na svojih slikah je upodabljal zasnežene pokrajine v švicarskem Klostersu in okolico kraljevega posestva Balmoral na Škotskem. Princ William je pri pripravi izdaje revije, ki obsega 300 strani, sodeloval kar šest mesecev. V njej je predstavil optimističen pogled na prihodnost podeželja in poudaril svojo zavezanost ustvarjanju boljšega okolja za prihodnje generacije.

»Kraji, ki jih imate najraje, niso tisti, ki jih ohranjate nespremenjene, temveč tisti, ki jih nenehno in tiho izboljšujete. Nekega dne me bodo George, Charlotte in Louis morda vprašali, kaj sem storil, da bi pomagal skupnostim napredovati ... Nismo si le predstavljali boljše prihodnosti, temveč smo jo pomagali graditi, da bo lahko nekdo drug nadaljeval naše delo,« je zapisal William, poroča revija People.