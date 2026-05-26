Po letih sodnih bitk nov preobrat za Severino: tako je odločilo sodišče

Občinsko civilno sodišče v Zagrebu je sprejelo nepravnomočno sodbo v dolgoletnem sporu glede skrbništva nad sinom pevke Severine Vučković in srbskega podjetnika Milana Popovića. Njun sin Aleksandar bo odslej živel z materjo, je za index.hr potrdila Severinina odvetnica, Jasminka Biloš. Zaradi občutljivosti primera ni želela razkrivati dodatnih podrobnosti, znano pa je, da bo 14-letni fant živel pri mami, stiki z očetom bodo urejeni s sodno odločbo.

Eden najbolj znanih sporov za skrbništvo v regiji

S skrbništvom nad sinom povezani sodni postopki Severine in njenega bivšega moža se vlečejo že 12 let. Gre za enega najbolj izpostavljenih družinskih sporov v regiji, ki je čez leta doživel več sodnih odločitev in preobratov. Spomnimo, spor med Severino Vučković in Milanom Popovićem traja že od njunega razhoda leta 2013. Prva sodna odločitev je bila sprejeta leta 2014, ko je Občinsko civilno sodišče v Zagrebu odločilo, da bo njun sin živel z materjo, medtem ko bo imel oče pravico do stikov in druženja.

Velika pozornost javnosti

Do velikega preobrata je prišlo leta 2019, ko je sodišče odločilo, da bo deček živel z očetom, Severina pa je dobila razširjene stike s sinom. Nato je Županijsko sodišče v Splitu leta 2021 to odločitev spremenilo in določilo skupno skrbništvo, po kateri bi otrok izmenično živel pri obeh starših. Nov preobrat je sledil v začetku leta 2024, ko je Vrhovno sodišče razveljavilo odločitev splitskega sodišča in zadevo vrnilo v ponovno odločanje. Sodišče je pri tem ugotovilo, da sodni izvedenci med postopkom niso bili pravilno zaslišani, kar je bilo ocenjeno kot bistvena kršitev postopka.

Številne razprave

Primer je skozi leta vzbudil veliko pozornosti javnosti ter izzval številne razprave o delovanju hrvaškega pravosodja v družinskih sporih, še posebej glede dolgotrajnih postopkov in zaščite zasebnosti mladoletnikov. Obe strani sta večkrat javno izrekali obtožbe na račun druge strani in institucij, vključenih v postopek.