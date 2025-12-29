  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKA ZABAVA ODPOVEDANA

Po ločitvi in dolgovih še bolezen: kaj se dogaja s priljubljeno zvezdnico?!

Hollywoodska drama: odpovedan dogodek, finančni dolgovi in skrivnostna bolezen.
Tori Spelling FOTO: Promocijski material
Tori Spelling FOTO: Promocijski material
A. G.
 29. 12. 2025 | 17:43
3:27
A+A-

Tori Spelling je odpovedala svoj dogodek v Las Vegasu zaradi zdravstvenih težav. Igralka iz kultne serije Beverly Hills, 90210 je v soboto sporočila na družbenih omrežjih, da zaradi bolezni ne more voditi dogodka 90s After Dark Party skupaj s kolegom Brianom Austinom Greenom. »Pozdravljeni, moji dragi. Boli me, ker vam to moram sporočiti, a moram biti iskrena. Bolna sem in moram prestaviti naš After Dark dogodek to nedeljo v Las Vegasu. Komaj sem čakala, da vas spet vidim, in srce se mi trga, ker moram ustaviti nekaj, kar me je tako veselilo,« je zapisala. Dodala je: »Zdaj moram poslušati svoje telo in izbrati svoje zdravje. Hvala, ker mi vedno izkazujete toliko ljubezni in razumevanja. Nov datum bomo razkrili kmalu – komaj čakam, da se spet vidimo na After Darku.«

Spelling ni razkrila, za kakšno bolezen gre. Dogodek 90s After Dark Party bi moral »gostiti priznana televizijska obraza Briana Austina Greena in Tori Spelling«, oboževalci pa bi se vrnili v vzdušje 90. let. Napovedani so bili DJ in nastop skupine Color Me Badd. Spelling je dogodek odpovedala po praznovanju praznikov s svojimi otroki – Liamom, Stello, Hattie, Finnom in Beauom. Njen nekdanji mož Dean McDermott se praznovanju ni pridružil. Par se je razšel pred dvema letoma, ločitev pa sta dokončala novembra letos. Tori in McDermott sta se poročila leta 2006. Prve govorice o težavah v zakonu so se pojavile marca 2021, ko so jo opazili brez poročnega prstana. Kasneje je priznala, da spita v ločenih sobah. Skoraj dve leti pozneje je McDermott objavil, da se ločujeta – objavo pa je kasneje izbrisal.

»S težkim srcem, po 18 letih in petih otrocih, sva se odločila iti vsak svojo pot. Ostajava predana starša in bova skupaj vodila ter podpirala najine otroke v tem težkem obdobju,« je zapisal. Tori je vložila zahtevo za ločitev marca 2024 in kot datum razhoda navedla 17. junij 2023 zaradi »nepremostljivih razlik«. Po začetku sodne borbe sta šele novembra letos dosegla dogovor, ki je uredil vprašanja skrbništva in financ.

Tori in Dean si prizadevata rešiti zakon. FOTO: Promocijski material
Tori in Dean si prizadevata rešiti zakon. FOTO: Promocijski material

Finančne težave in dolgovi

Po vložitvi zahteve za ločitev je v javnost prišla novica o 400.000 dolarjev dolga. Spelling in McDermott sta pred več kot desetletjem najela posojilo, ki ga nista odplačala, zato se je dolg povečal. City National Bank je zahtevala obnovo sodbe, osnovni dolg je znašal 220.088 dolarjev, z obrestmi in stroški pa je narasel na 395.729 dolarjev. Banka je že decembra 2016 vložila tožbo zaradi dolga 188.803 dolarjev. Ker denarja nista vrnila, je sodišče leta 2019 odločilo, da mora Spelling plačati 219.796 dolarjev, McDermott pa 202.066 dolarjev, poroča jutarnji.hr.

Več iz teme

Tori SpellingločitevZDAHollywoodtožbabolezen
ZADNJE NOVICE
18:31
Šport  |  Tekme
OBERSDORF

Dvojna slovenska zmaga na novoletni turneji!

Zmagal je Domen Prevc, drugi je bil Timi Zajc.
29. 12. 2025 | 18:31
18:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NORVEŽAN

Tragedija v svetu športa! V hotelski sobi našli mrtvega biatlonca, star je bil le 27 let

Bakken je bil z nekaterimi reprezentančnimi kolegi te dni na višinskih pripravah v mestu Lavaze, kjer so se pripravljali na nadaljevanje sezone po novem letu.
29. 12. 2025 | 18:12
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
PRAZNIČNO

Čokolada ni za pse

Lahko povzroči težave s srcem in živčevjem, najbolje je, če ostanejo pri svojih običajnih briketih in prigrizkih.
Ajda Janovsky29. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Praznično
OBDAROVANJE

Darila, ki dokazano osrečujejo

Raziskave so pokazale, da so darila, ki prinašajo doživetja in izkušnje, boljša izbira od materialnih stvari.
29. 12. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: v zgodnjih jutranjih urah Luna tvori harmoničen trigon z Marsom

Dan za čustveno stabilnost in praktične korake.
29. 12. 2025 | 18:00
17:57
Novice  |  Kronika  |  Doma
PEDOFILIJA

V Sloveniji je spolno zlorabljen vsak peti otrok: med posnetki žrtev tudi mlajši od treh let

Strokovnjaki opozarjajo na neučinkovit odziv sistema, pomanjkanje podpore žrtvam in bolečo tišino v družinah in družbi.
Kaja Grozina29. 12. 2025 | 17:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki