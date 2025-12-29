Po ločitvi in dolgovih še bolezen: kaj se dogaja s priljubljeno zvezdnico?!

Tori Spelling je odpovedala svoj dogodek v Las Vegasu zaradi zdravstvenih težav. Igralka iz kultne serije Beverly Hills, 90210 je v soboto sporočila na družbenih omrežjih, da zaradi bolezni ne more voditi dogodka 90s After Dark Party skupaj s kolegom Brianom Austinom Greenom. »Pozdravljeni, moji dragi. Boli me, ker vam to moram sporočiti, a moram biti iskrena. Bolna sem in moram prestaviti naš After Dark dogodek to nedeljo v Las Vegasu. Komaj sem čakala, da vas spet vidim, in srce se mi trga, ker moram ustaviti nekaj, kar me je tako veselilo,« je zapisala. Dodala je: »Zdaj moram poslušati svoje telo in izbrati svoje zdravje. Hvala, ker mi vedno izkazujete toliko ljubezni in razumevanja. Nov datum bomo razkrili kmalu – komaj čakam, da se spet vidimo na After Darku.«

Spelling ni razkrila, za kakšno bolezen gre. Dogodek 90s After Dark Party bi moral »gostiti priznana televizijska obraza Briana Austina Greena in Tori Spelling«, oboževalci pa bi se vrnili v vzdušje 90. let. Napovedani so bili DJ in nastop skupine Color Me Badd. Spelling je dogodek odpovedala po praznovanju praznikov s svojimi otroki – Liamom, Stello, Hattie, Finnom in Beauom. Njen nekdanji mož Dean McDermott se praznovanju ni pridružil. Par se je razšel pred dvema letoma, ločitev pa sta dokončala novembra letos. Tori in McDermott sta se poročila leta 2006. Prve govorice o težavah v zakonu so se pojavile marca 2021, ko so jo opazili brez poročnega prstana. Kasneje je priznala, da spita v ločenih sobah. Skoraj dve leti pozneje je McDermott objavil, da se ločujeta – objavo pa je kasneje izbrisal.

»S težkim srcem, po 18 letih in petih otrocih, sva se odločila iti vsak svojo pot. Ostajava predana starša in bova skupaj vodila ter podpirala najine otroke v tem težkem obdobju,« je zapisal. Tori je vložila zahtevo za ločitev marca 2024 in kot datum razhoda navedla 17. junij 2023 zaradi »nepremostljivih razlik«. Po začetku sodne borbe sta šele novembra letos dosegla dogovor, ki je uredil vprašanja skrbništva in financ.

Tori in Dean si prizadevata rešiti zakon. FOTO: Promocijski material

Finančne težave in dolgovi

Po vložitvi zahteve za ločitev je v javnost prišla novica o 400.000 dolarjev dolga. Spelling in McDermott sta pred več kot desetletjem najela posojilo, ki ga nista odplačala, zato se je dolg povečal. City National Bank je zahtevala obnovo sodbe, osnovni dolg je znašal 220.088 dolarjev, z obrestmi in stroški pa je narasel na 395.729 dolarjev. Banka je že decembra 2016 vložila tožbo zaradi dolga 188.803 dolarjev. Ker denarja nista vrnila, je sodišče leta 2019 odločilo, da mora Spelling plačati 219.796 dolarjev, McDermott pa 202.066 dolarjev, poroča jutarnji.hr.