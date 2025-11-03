Priljubljena pevka po ločitvi doživela še en udarec

Po razhodu z igralcem Davidom Harbourom je pevka Lily Allen doživela nov udarec – iz aplikacije za zmenke Hinge so jo izbrisali. Štiridesetletna zvezdnica je odkrito spregovorila o izzivih, s katerimi se sooča v iskanju nove ljubezni, potem ko so konec lanskega leta mediji poročali o razpadu njenega zakona z zvezdnikom serije Stranger Things.

Svojo plat zgodbe o razhodu – vključno z domnevno triletno afero Davida Harboura – je Allen prelila v novi album West End Girl. V štirinajstih pesmih se brez zadržkov loteva tem, kot so prevara, odprte zveze in spolna odvisnost. Kljub temu je priznala, da album ni povsem avtobiografski. »Nekaj temelji na resnici, nekaj pa je fantazija,« je pojasnila pevka.

Nov začetek, a nepričakovana ovira

Skupaj z bivšim možem Davidom Harbourjem, decembra 2023. FOTO: Isabel Infantes Reuters

Kljub zlomljenemu srcu se je Lily odločila, da se vrne v svet zmenkov prek aplikacij, kot sta Raya in Hinge. Izkušnjo je opisala kot »grozno«, še posebej med okrevanjem po razhodu. »Ni nič bolj depresivnega kot gledati na stotine ljudi, ki niso niti približno podobni osebi, ki ti manjka. Samo ponavljaš si: ‘Ne, to ni on. To ni on. To ni on'.«

Dodala je, da ima kot javna oseba težave pri zmenkih z ljudmi, ki niso iz sveta slavnih. »V Angliji je še vedno nekoliko nenavadno, da gre kdo na zmenek z mano. Da to prebrodim, moram biti res, resnično zainteresirana za to osebo,« je priznala.

Izbrisali so jo zaradi »lažnega predstavljanja«

Čeprav je iskala moške zunaj sveta slavnih, se na Hingeu ni dolgo zadržala. Trdi, da so njen profil izbrisali, ker so pri aplikaciji menili, da se izdaja za samo sebe.

Ko je skušala dokazati svojo identiteto, je naletela na birokratsko oviro: »Rekla sem jim: ‘Lahko dokažem, da sem to res jaz.’ Oni pa: ‘Pošljite nam osebni dokument.’ Jaz pa: ‘Moj uradni dokument nima istega imena kot moj profil'« je pojasnila Allen, katere polno ime je Lily Rose Beatrice Allen.

Ironija usode: bivšega moža spoznala prav prek aplikacije

Ironično je, da je bivšega moža Davida Harboura spoznala prav prek aplikacije za zmenke – ekskluzivne platforme Raya. V oddaji The Jonathan Ross Show je leta 2023 razkrila, kako se je začela njuna zveza.

»Prvič sem uporabljala aplikacijo za zmenke. Listala sem profile in naletela na Davida. Sprejela sem ga, ker sem mislila, da je seksi policist iz resničnostne oddaje – imel je uniformo,« se je zasmejala.

Fotografija je bila seveda iz snemanja serije Stranger Things, ki je takrat še ni gledala. »Bilo je nekaj, s čimer sem si krajšala čas na dopustu – malo ‘skrolanja’, malo zabave,« je dodala.

V intervjuju za Interview je o trenutnem ljubezenskem življenju dejala: »Nisem v zvezi, ampak hodim na nekaj zmenkov,« poroča index.hr.