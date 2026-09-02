Po maminih stopinjah: hči Brigitte Macron je v zvezi z 20 let mlajšim študentom

Hči Brigitte Macron, 42-letna Tiphaine Auzière, je v zvezi z 20 let mlajšim študentom, njuna romanca pa je mnoge spomnila na razmerje njene mame, ki šteje 73 in francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki ima 48 let. Tiphaine je na instagramu objavila posnetek s potovanja v Amsterdam, kamor je odšla z 22-letnim študentom poslovne administracije Antoinom Lecomteom. Na posnetku je videti, kako sta preživljala čas na Nizozemskem ter uživala na umetniških razstavah, večerjah in vožnjah.

Po navedbah francoske revije Gala sta se zaljubljenca poleti spoznala v Le Touquetu, mestecu na francoski obali. Lecomte je tam delal kot inštruktor kajtanja in Auzièrejevo naučil uporabljati električno desko za deskanje. »Med njima se je takoj začutila povezanost. Imata veliko skupnega: ljubezen do Le Touqueta in adrenalina, pa tudi do potovanj in podjetništva,« je za francosko revijo povedala oseba, ki je blizu Auzièrejevi. Odvetnica je novega partnerja menda že predstavila tudi svojima otrokoma, 12-letni Élise in 10-letnemu Aurèlu.

Razmerje Tiphaine Auzière in Antoina Lecomtea je mnoge spomnilo na zakon Brigitte in Emmanuela Macrona. Francoski predsednik je imel, ko je spoznal bodočo ženo, 15 let. Obiskoval je zasebno šolo La Providence v Amiensu, kjer je bila Brigitte učiteljica in je vodila gledališko delavnico, pri kateri je sodeloval. Brigitte je bila takrat poročena z André-Louisom Auzièrom, s katerim ima tri otroke. Z Macronom sta se sčasoma zbližala in začela razmerje. Ko so Emmanuelovi starši izvedeli za njuno romanco, so ga poslali v Pariz, kjer bi čim dlje od Brigitte nadaljeval šolanje.

FOTO: Abdul Saboor/Reuters

Francoski mediji navajajo, da je Brigitte Macron zadovoljna zaradi nove zveze svoje hčerke. »Odzvala se je kot vsaka mama. Pomembna je le sreča njene hčerke, zato je vesela, ko jo vidi zadovoljno. Veseli se srečanja z Antoinem,« je vir povedal za francosko revijo. Tiphaine Auzière se je v začetku leta 2025 razšla z dolgoletnim partnerjem, zdravnikom Antoinom Choteaujem. Skupaj sta bila od leta 2010, razloga za razhod javno nista razkrila. Nato je bila v zvezi s francoskim televizijskim voditeljem Cyrilom Hanouno, s katerim se je razšla spomladi letos.