Po nenadni smrti Hayden Panettiere (36) se je oglasila njena mama in za vse okrivila hčerinega partnerja

Po nenadni smrti komaj 36-letne igralke Hayden Panettiere se je oglasila njena odtujena mama in za vse okrivila hčerkinega partnerja, ki je bil v času smrti z njo. Pisali smo, da je Hayden, ki bi ravno ta petek, 21. avgusta, dopolnila 37 let, dan pred smrtjo z Brianom Hickersonom odpotovala v Južno Karolino, zakaj sta se tja odpravila, pa ni znano. Panettiere in Hickerson sta bila občasno par med leti 2018 in 2022, njuna zveza pa je bila polna nasilja, Hickerson je zaradi fizičnih zlorab igralke nekaj časa preživel celo za zapahi. A Hayden, ki je bila nekoč zaročena z ukrajinskim boksarjem Vladimirjem Kličkom, s katerim ima tudi 11-letno hčer, je Hickersonu, kot kaže, oprostila in v zadnjih mesecih sta zvezo obnovila.

To pa ni bilo niti malo všeč njeni mami Lesley Vogel, ki je sicer imela večino življenja s hčerko težaven odnos. »Ko je umrla, je bil z njo Brian Hickerson, oseba, ki smo jo dalj časa poskušali spraviti iz njenega življenja. Med njima je veliko zgodovine in to ne prijetne zgodovine. Brian je Hayden omogočal uživanje prepovedanih substanc, zato naju je z njenim očetom skrbelo za njeno varnost in življenje,« je dejala Lesley Vogel, ki je o svoji hčerki dejala, da je bila »neverjetno nadarjena na mnogih področjih«. »A za ljudi, ki odrastejo v zabavni industriji, pred očmi javnosti, je težko. Ker ne vedo, kako se s tem soočati, pogosto uberejo napačno pot in to je storila tudi Hayden,« je še dejala njena mama, ki je bila o otroštvu njena menedžerka.

Hayden Panettiere je pred kamere stopila že kot komaj 8-mesečna deklica in nato nastopala v otroških in mladinskih serijah do poznih najstniških let. »Mislim, da Hayden izgubila sebe in želim si, da se to ne bi zgodilo. Želim si, da bi ostala zvesta sebi, saj je bila čudovita oseba,« je o pokojni hčerki še dejala Lesley Vogel, ki je pred dvema letoma že izgubila sina, Haydeninega brata, ki je bil takrat star komaj 28 let.