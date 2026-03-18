Po njegovi domnevni aferi: zakon kralja in kraljice znova v središču pozornosti

Avstralija je za danskega kralja Frederika X. in njegovo ženo, kraljico Mary, veliko več kot le še ena uradna destinacija. Prav tam se je namreč začela njuna ljubezenska zgodba, ki je avstralsko dekle iz Tasmanije pripeljala na evropski prestol. Zdaj sta se v to državo med turnejo z močno osebno simboliko, vrnila kot kralj in kraljica. To je tudi njun prvi uradni obisk te celine, odkar sta januarja 2024 naslova princ in princesa zamenjala za kraljevska naziva. Med obiskom je kralj Frederik v govoru posebej nagovoril svojo ženo in se ji javno zahvalil za odločitev, ki je pred leti obema korenito spremenila življenje. Takšna gesta je zelo redka, saj v uradnih govorih monarhi praviloma ne izražajo zasebnih čustvev.

»Veliko se je zgodilo, odkar sva se pred več kot 25 leti tukaj spoznala. Zapustila si svojo domovino in družino, da bi skupaj zgradila življenje na Danskem. Za to sem ti neizmerno hvaležen. Veliko mi pomeni, da se sem vračava skupaj, in Avstralija bo v najini zgodbi vedno imela posebno mesto,« je dejal kralj in spomnil, da se je Mary zaradi njune ljubezni preselila v Evropo. Za mnoge Avstralce je danska kraljica še vedno njihovo dekle, ženska, ki je iz običajnega življenja stopila v svet monarhije. Rodila se je na Tasmaniji kot Mary Donaldson, usodno pa se je z danskim princem srečala leta 2000 v Sydneyju med olimpijskimi igrami. Spoznala sta se v enem od sydneyjskih barov, ne da bi slutila, da se bo to srečanje razvilo v ljubezen in zakon. Nekaj let pozneje se je preselila v Kopenhagen, se naučila danskega jezika in se postopoma prilagodila strogim pravilom kraljevega protokola. Poročila sta se leta 2004 in imata štiri otroke.

Eden najbolj opaznih trenutkov obiska je bila fotografija, ki sta jo posnela pred svetim avstralskim monolitom Uluru. Tuji mediji so takoj opazili zanimivo vzporednico: prizor spominja na eno najbolj znanih fotografij britanske monarhije, tisto iz leta 1983, ko sta med obiskom Avstralije pred Ulurujem pozirala takratni princ Charles in princesa Diana. Gora je že desetletja priljubljena turistična točka, hkrati pa tudi simbolno mesto kraljevskih obiskov najmanjše celine. Tam sta se kasneje fotografirala tudi princ William in princesa Catherine. V primeru danskega para ima ta fotografija še dodatno težo: za Mary pomeni vrnitev v okolje, od koder izhaja, za Frederika pa simbolično sklene krog njune ljubezenske zgodbe, ki se je začela prav v Avstraliji.

Na potovanje sta se odpravila po obdobju intenzivnih ugibanj o njunem zakonu. V začetku leta 2024 so evropske tabloide preplavile fotografije in zapisi, ki so danskega kralja povezovali s špansko družabnico Genovevo Casanovo. Fotografije iz Madrida, na katerih je bil Frederik v njeni družbi, so sprožile govorice o morebitni nezvestobi. Te so se še okrepile po poročanju, da sta skupaj preživela večer, nekateri mediji pa so celo namigovali, da je kralj noč preživel v njenem stanovanju.

Kraljeva palača navedb ni neposredno komentirala, Casanovova pa jih je odločno zanikala in označila za zlonamerne ter popolnoma neresnične. Kljub temu so govorice o krizi v zakonu mesece polnile evropske tabloide. Prav zato mnogi opazovalci menijo, da je potovanje v Avstralijo tudi simbolna potrditev njune stabilnosti, tako osebne kot kraljevske. Kraljeva javna zahvala ženi je dodatno poudarila, da je med njima vse v redu, piše portal Gloria.