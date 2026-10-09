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NADALJEVANJE ZGODBE

Po obtožbah, da je davila sina, je svoje povedala še hči Halle Berry

Halle Berry se je, potem ko jo je nekdanji mož Olivier Martinez obtožil, da je zlorabljala njunega sina, znašla v neprijetnem položaju.
FOTO: Jack Taylor/Reuters
FOTO: Jack Taylor/Reuters
M. Fl.
 9. 10. 2026 | 13:25
3:03
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Hči Halle Berry in njenega nekdanjega partnerja Gabriela Aubryja se je prvič odzvala na resne obtožbe, ki jih je proti igralki izrekel njen nekdanji mož Olivier Martinez, in se v svoji izjavi odločno postavila na stran mame. 18-letna Nahla Aubry, je navedla, da je njena mati predan in skrben starš ter da nikoli ni videla, da bi fizično poškodovala svojega mlajšega polbrata Macea-Roberta.

Martinez je bivšo ženo obtožil, da je med domnevnim incidentom 26. septembra poškodovala njunega 13-letnega sina, pri čemer je trdil celo, da ga je davila. Dejal je, da je igralka dečku v preteklosti namenjala rasno žaljive pripombe. Nahla je v izjavi, predloženi sodišču, do katere je prišel Page Six, te navedbe zavrnila. »Nikoli nisem videla, da bi moja mama Macea udarila, klofutala, davila, zgrabila ali ga na kakršen koli način fizično zlorabljala,« je izjavila.

Dodala je, da si je Halle v času njenega odraščanja vedno vzela čas zanjo, obenem je bila zelo predana njenemu bratu, ga vozila na treninge in turnirje, spremljala njegovo šolanje ter mu nudila podporo, kadar jo je potreboval. Priznala je, da so jo obtožbe proti materi šokirale in globoko prizadele, še posebej zaradi mlajšega brata, ki ga je opisala kot zabavnega, pametnega in zelo karizmatičnega fanta. Odzvala se je še na trditve o rasno žaljivih pripombah. Povedala je, da nikoli ni slišala Halle, da bi o Maceu govorila na tak način.

»Moja mama je mešanega porekla, jaz sem mešanega porekla, prav tako Maceo. Odkar sva bila mala naju je učila sprejemati to, kar sva, ceniti različnost in spoštovati ljudi ne glede na njihovo poreklo,« je dodala Nahla. Razkrila je, da je z bratom nazadnje govorila 29. septembra. Takrat je po njenih besedah zvenel srečno in ni deloval vznemirjeno. »Zelo si želim govoriti z njim in preveriti, kako je. Želim, da ve, da ga imam rada,« je zapisala.

Halle Berry je prek svojega odvetnika zavrnila Martinezove navedbe ter jih označila za neutemeljene in zavajajoče. Igralkina pravna ekipa je navedla, da obstajajo številni dokazi in pretekle sodne odločitve, povezane z domnevnim Martinezovim kršenjem sodnih odredb ter oviranjem terapevtskih in izobraževalnih obravnav, namenjenih njunemu sinu.

Igralka in Olivier Martinez sta se poročila leta 2013 in se razšla leta 2015, njuna ločitev je bila dokončno urejena leta 2023. Dolgotrajni spor glede skrbništva nad sinom se je nadaljeval tudi po njej. Martinez zdaj zahteva popolno skrbništvo nad sinom, sodišče je izdalo začasno zaščitno odredbo zoper Halle Berry in ji omogočilo stike s sinom.

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