Po odstranitvi dojk je Angelina Jolie ponosno pokazala brazgotine (FOTO)

Dvanajst let po preventivni dvojni mastektomiji oziroma operacijski odstranitvi dojk se je ameriška igralka Angelina Jolie odločila, da bo svetu pokazala sledi tega posega. Na naslovnici decembrske francoske izdaje revije Time France, ki je na prodaj od danes, oskarjevka nosi globoko izrezan črn pulover, pri čemer si z eno roko zaščitniško prekriva prsi. »Te brazgotine delim s številnimi ženskami, ki jih imam rada. In vedno me gane, ko vidim druge ženske, ki kažejo svoje,« je še pred izdajo revije povedala igralka.

Bitko z omenjeno boleznijo sta izgubili tudi njena babica in teta.

Za preventivno odstranitev obeh dojk se je Joliejeva odločila leta 2013, potem ko je genetski test pokazal, da ima mutacijo BRCA1 in BRCA2. To je pomenilo, da je imela hollywoodska zvezdnica 87-odstotno možnost, da zboli za rakom dojke, in 50-odstotno možnost, da zboli za rakom jajčnikov. Brazgotine, ki so ji ostale po operaciji, pa so zdaj postale del njene zgodbe in poslanstva. Zahteva, da bi morali biti prav vsaki ženski na voljo, in to ne glede na denar in kraj bivanja, pregledi BRCA. Ženske pa hkrati želi opogumljati s tem, da naj redno hodijo na preglede. »Odločitve glede zdravja morajo biti osebne. Vendar informacije ne smejo biti razkošje,« je prepričana igralka. Zaradi raka dojk in jajčnikov je leta 2007 izgubila mamo Marcheline Bertrand. Ta je bila stara le 56 let. Bitko z omenjeno boleznijo sta izgubili tudi njena babica in teta. In vsa ta praznina in bolečina ob izgubi njenih najbližjih še danes prizadeneta 50-letno igralko. In prav zato je odločena: »Nisem želela, da bi moji otroci to doživeli.«

Njuna ločitev ni bila prav nič lepa. FOTO: Mario Anzuoni/reuters

Joliejevi so leta 2015 odstranili tudi jajčnike. »Zdaj sem v menopavzi. Ampak se ne bojim. To je del življenja,« danes pravi igralka, ki se je nazadnje v Rimu na rdeči preprogi pokazala oktobra letos pred premiero novega filma Couture. Takrat je fotografe in oboževalce navdušila z dolgo črno obleko. Z razporkom na hrbtu pa je pokazala tudi svoje tetovaže. Med drugim je bilo mogoče opaziti motive tigra in budističnega simbola za mir, ljubezen in uspešno življenje. V omenjenem filmu igra filmsko ustvarjalko, ki med ločitvijo snema film o modni reviji v Parizu. Ravno v tem času pa tudi izve, da ima raka dojk. »Filmi prepogosto pripovedujejo le zgodbe o koncih in žalosti,« pravi. In dodaja, da ta pripoveduje zgodbo o življenju.

Joliejeva je oskarja za najboljšo stransko igralko prejela leta 1999 za nastop v filmu Girl, Interrupted (Nore in svobodne). Filmski navdušenci se je najbolj spominjajo po vlogi Lare Croft v filmu Lara Croft: Tomb Raider iz leta 2001. Pa tudi iz akcijske komedije Gospod in gospa Smith (Mr. & Mrs. Smith) iz leta 2005, kjer je zaigrala skupaj z Bradom Pittom. S tem ameriškim igralcem je bila poročena od leta 2014 do leta 2019. Skupaj imata šest otrok. Šele decembra pred dvema letoma se je končala njuna umazana ločitvena vojna.