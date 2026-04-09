Po polomu je moral ta sloviti režiser prodati zasebni otok in uro

Ameriški filmski režiser, producent in scenarist Francis Ford Coppola velja za enega najvplivnejših mož v filmski zgodovini. Poleg trilogije Boter je režiral filme, kot so Apokalipsa zdaj, Prisluškovanje, Drakula po Bramu Stokerju in Zgodbe iz New Yorka. Dobil je pet oskarjev. Toda časi nekdanjih uspehov in slave so minili. Njegov dolgoletni filmski projekt Megalopolis je stal približno 120 milijonov dolarjev, večina denarja je šla iz njegovega žepa, v blagajne pa je prinesel le okoli 14 milijonov. Poleg komercialnega poloma so bile tudi filmske kritike različne. Režiser, ki je nedavno praznoval 87. rojstni dan, vztraja, da gre za umetniški projekt, in si želi, da bi tudi film Megalopolis nekoč postal kulten. V filmu igrajo Adam Driver, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza in drugi.

Zaradi Megalopolisa je moral Coppola prodati zasebni otok v Belizeju, kjer je pogosto preživljal počitnice; prodali so ga za 1,8 milijona dolarjev. »Moji otroci imajo brez izjeme čudovito kariero brez bogastva. V redu smo. Denar ni pomemben. Pomembni so prijatelji. Prijatelj te nikoli ne bo razočaral. Denar lahko izhlapi,« je med premiero na filmskem festivalu v Cannesu leta 2024 govoril o dragi produkciji. Je pa Coppola, ko se je marca pojavil v epizodi podkasta Tetragrammaton, razkril, da je brez denarja. »Nimam denarja, ker sem ves denar, ki sem si ga izposodil, vložil v snemanje Megalopolisa,« je dejal. »Praktično ga ni več. Mislim, da se bo čez petnajst ali dvajset let vrnil, zdaj pa ga nimam več.« Pred tem je moral režiser filma Apokalipsa zdaj prodati tudi svojo unikatno uro F. P. Journe, ki je bila vredna najmanj milijon dolarjev, da si je pomagal pri finančni izgubi.

Številne nagrade

Med svojo kariero je Coppola prejel številne nagrade. Osvojil je pet oskarjev, med njimi dva za najboljšo režijo za Boter 2 in Apokalipsa zdaj. Coppolovo delo je znano po svojem vizualnem slogu, pripovednih tehnikah in raziskovanju tem, kot so moč, moralnost in človeško stanje. Rodil se je 7. aprila 1939 v Detroitu v italijansko-ameriški družini. Njegova mati izvira iz Neaplja, oče Carmine Coppola, dirigent in skladatelj, ki je skupaj z Ninom Roto zaslužen za izvirno glasbo v Botru, pa iz Lucanie. Zgodaj je postal filmofil, diplomiral je iz filmske režije na univerzi Hofstra v New Yorku, se preselil v Kalifornijo in kot eden prvih resnih filmarjev nadaljeval študij na prestižni UCLA.

Prvi celovečerni film Dementia 13 je posnel leta 1963. Pozornost je vzbudil s filmom You're a Big Boy Now (1966) in še posebej z muzikalom Finian's Rainbow (1968). Njegov filmski ep o mafijskem življenju Boter iz leta 1972 (ki sta mu sledila drugi del 1974. leta in tretji 1990.), za katerega je po romanu Maria Puza napisal tudi scenarij, je dobil tri oskarje in dosegel enega največjih komercialnih uspehov v zgodovini filma. Iz leta 1979 je njegov protivojni film Apokalipsa zdaj. Po Mojstru za dež (1997) se je za nekaj časa umaknil iz režije in se usmeril v vinarstvo na svojem posestvu v Kaliforniji. Kot producent je sodeloval pri filmih hčere Sofie, od prvenca Deviški samomori, Izgubljeno s prevodom do Marie Antoinette.

Najbolj je znan po trilogiji filmov Boter. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Apokalipsa zdaj velja za enega najizjemnejših filmov v zgodovini. FOTO: Promocijsko gradivo