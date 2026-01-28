Po poroki Brooklynu Beckhamu postavila ultimat: »Ali jaz ali ona«

Zdraham v eni najbolj znanih in premožnih družin ni videti konca. Pisali smo, da je najstarejši od štirih otrok Victorie in Davida Beckhama s starši pred dnevi povsem pretrgal stike, menda naj bi bil razlog za to med drugim neprimerno obnašanje Brooklynove mame na njegovi poroki z ameriško dedinjo Nicolo Peltz, k temu, da 26-letnik ne želi več govoriti z nekdanjo pop zvezdnico pa je menda precej pripomogla tudi Nicola. Ta naj bi Brooklynu postavila ultimat: »Ali jaz ali ona, ne moreš imeti obeh.« Razlog? Na njuni poroki se je počutila, da jo je Victoria zasenčila. Tistim, ki 51-letno modno oblikovalko poznajo, se omenjeni razlog ne zdi pretiran niti iz trte zvit. Victoria je menda želja pozornosti in jo tudi zbuja s svojim videzom in obnašanjem. Žal pa bi morala vedeti, da nobena nevesta ne bo dobro prenesla, če ji bo nekdo na najpomembnejši dan njenega življenja ukradel pozornost, se obenem strinjajo viri blizu družine Beckham.

Victorio je sicer Brooklyn močno prizadel, ko jo je pred dnevi obtožil, da je »ugrabila« njegov prvi ples z ženo, in dejal, da je z njim plesala na »neprimeren način«, zaradi česar naj bi Nicola v solzah pobegnila s poroke. DJ Fat Tony, Brooklynov prijatelj, ki je na zabavi skrbel za glasbo, je za britanski Daily Mail tudi potrdil, da so Nicola in njena družina odvihrali s poroke, obnašanje Victorie pa je bilo za Nicolo »kaplja čez rob«, zdrahe med Nicolo in Victorio so se namreč začele že pred poroko. Po poročanju britanskega The Sun je eden od strežnikov na poroki dejal: »Po poroki je bila Nicola odločna, da v Brooklynovem življenju ni prostora za obe in postavila mu je ultimat. Brooklyn pa se ni mogel postaviti na mamino stran in Nicoli razložiti, da je močno pretiravala. Bila je ranljiva in besna, ravnokar sta se poročila, vsak moški bi najbrž želel ugoditi ženi.«

Sprva je nesrečni Brooklyn menda poskušal zakrpati odnos, Nicolo je večkrat povabil na pogovor z Victorio in Davidom, a je ostala neomajna. Tako se zakonca lani denimo nista udeležila praznovanja Davidovega 50. rojstnega dneva, kar je enemu najbolj slavnih nogometašev vseh časov menda povsem strlo srce, prav tako sta minule božično-novoletne praznike preživela z njeno družino.