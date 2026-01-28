  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DRAMA SE NADALJUJE

Po poroki Brooklynu Beckhamu postavila ultimat: »Ali jaz ali ona«

Nicola in njena družina naj bi zaradi Victorie odvihrali s poroke.
V njegovem življenju ni prostora za obe. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
V njegovem življenju ni prostora za obe. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters
B. K. P.
 28. 1. 2026 | 15:14
 28. 1. 2026 | 15:14
2:31
A+A-

Zdraham v eni najbolj znanih in premožnih družin ni videti konca. Pisali smo, da je najstarejši od štirih otrok Victorie in Davida Beckhama s starši pred dnevi povsem pretrgal stike, menda naj bi bil razlog za to med drugim neprimerno obnašanje Brooklynove mame na njegovi poroki z ameriško dedinjo Nicolo Peltz, k temu, da 26-letnik ne želi več govoriti z nekdanjo pop zvezdnico pa je menda precej pripomogla tudi Nicola. Ta naj bi Brooklynu postavila ultimat: »Ali jaz ali ona, ne moreš imeti obeh.« Razlog? Na njuni poroki se je počutila, da jo je Victoria zasenčila. Tistim, ki 51-letno modno oblikovalko poznajo, se omenjeni razlog ne zdi pretiran niti iz trte zvit. Victoria je menda želja pozornosti in jo tudi zbuja s svojim videzom in obnašanjem. Žal pa bi morala vedeti, da nobena nevesta ne bo dobro prenesla, če ji bo nekdo na najpomembnejši dan njenega življenja ukradel pozornost, se obenem strinjajo viri blizu družine Beckham.  

Victorio je sicer Brooklyn močno prizadel, ko jo je pred dnevi obtožil, da je »ugrabila« njegov prvi ples z ženo, in dejal, da je z njim plesala na »neprimeren način«, zaradi česar naj bi Nicola v solzah pobegnila s poroke. DJ Fat Tony, Brooklynov prijatelj, ki je na zabavi skrbel za glasbo, je za britanski Daily Mail tudi potrdil, da so Nicola in njena družina odvihrali s poroke, obnašanje Victorie pa je bilo za Nicolo »kaplja čez rob«, zdrahe med Nicolo in Victorio so se namreč začele že pred poroko. Po poročanju britanskega The Sun je eden od strežnikov na poroki dejal: »Po poroki je bila Nicola odločna, da v Brooklynovem življenju ni prostora za obe in postavila mu je ultimat. Brooklyn pa se ni mogel postaviti na mamino stran in Nicoli razložiti, da je močno pretiravala. Bila je ranljiva in besna, ravnokar sta se poročila, vsak moški bi najbrž želel ugoditi ženi.«

Sprva je nesrečni Brooklyn menda poskušal zakrpati odnos, Nicolo je večkrat povabil na pogovor z Victorio in Davidom, a je ostala neomajna. Tako se zakonca lani denimo nista udeležila praznovanja Davidovega 50. rojstnega dneva, kar je enemu najbolj slavnih nogometašev vseh časov menda povsem strlo srce, prav tako sta minule božično-novoletne praznike preživela z njeno družino

Več iz teme

Brooklyn BeckhamNicola PeltzVictoria Beckhamspor
ZADNJE NOVICE
16:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Z OBJEMOM DO SREČE

Na naraven način lahko v telesu dvignemo raven dopamina, ki nam prinaša ugodje

Strokovnjaki svetujejo, da si vsak dan, in sicer za le nekaj minut, privoščite »drobne poslastice«. Delajmo tisto, kar nas veseli, pomagajo že sprehod, meditacija ali pogovor s prijateljem.
Aleksander Brudar28. 1. 2026 | 16:15
15:46
Bulvar  |  Domači trači
RAZVAJANJE

Spektakel pred kranjsko porodnišnico: poglejte, kako je pršel po ženo Marino in dojenčka (FOTO)

Novopečeni oče je v Kranju po ženo in novorojenčka prišel na način, ki ga pred porodnišnico ne vidimo pogosto.
28. 1. 2026 | 15:46
15:30
Šport  |  Tekme
EVROPSKO PRVENSTVO

Slovenski rokometaši igrajo z Islandci. Čeprav za polfinale potrebujejo čudež, je tekma zelo pomembna

Zmaga prinaša neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027. Slovenijo ob uspehu proti Islandiji v polfinale pelje le presenetljiva zmaga Švicarjev proti Švedom.
28. 1. 2026 | 15:30
15:28
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNO TVEGANO OBMOČJE

Policija označila Metelkovo za tvegano, oglasil se je tudi Janković

Župan Zoran Janković je poudaril, da po njegovih navedbah težava ni v samem avtonomnem kulturnem centru Metelkova: »Za samo Metelkovo pa pritožb ni.«
28. 1. 2026 | 15:28
15:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
SPREJEMAL PODKUPNINE

Kaj se dogaja na Ptuju?! Pri uslužbencu banke našli zlato in gore gotovine

S plačevanjem podkupnin naj bi podjetniki prišli do ugodnejših kreditnih pogojev ...
28. 1. 2026 | 15:16
15:15
Novice  |  Slovenija
DRUŠTVO OZA

Azbestne plošče ter cevi še vedno uporabljajo marsikje v Sloveniji

Društvo obolelih zaradi azbesta je bilo pred 30 leti osrednji pobudnik zakona o prepovedi proizvodnje azbestnih izdelkov in ureditvi pravic obolelih.
Milka Bizovičar28. 1. 2026 | 15:15

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
28. 1. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki