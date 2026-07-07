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Po poroki se je oglasila tudi mama Travisa Kelceja: podala je pomenljiv komentar

Donna Kelce po razkošni poroki svojega sina in Taylor Swift ni skrivala navdušenja.
FOTO: Brian Snyder/Reuters
FOTO: Brian Snyder/Reuters
M. Fl.
 7. 7. 2026 | 13:25
2:58
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Mama Travisa Kelceja, Donna Kelce, se je prvič javno komentirala razkošno poroko svojega sina in svetovno znane pevke Taylor Swift. Slavje je pred več kot tisoč družinskimi člani, prijatelji in znanimi gosti potekalo v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Čeprav o podrobnostih pričakovano ni želela razkrivati veliko, je 74-letna Donna na dogodku ob praznovanju ameriškega dneva neodvisnosti vendarle strnila svoje vtise, piše Page Six. »Resnično ne morem povedati veliko drugega kot to, da je bilo čarobno. Res, čarobno,« je le dan po tem, ko je spremljala poročne zaobljube svojega sina z eno največjih glasbenih zvezdnic današnjega časa dejala vidno ganjena in dobre volje.

Poroka pod strogimi pravili zasebnosti

Po poročanju tujih medijev sta 36-letna Taylor Swift in Travis Kelce naredila vse, da bi njun veliki dan ostal čim bolj zaseben. Gostje so morali podpisati stroge pogodbe o zaupnosti, med slavjem je veljala prepoved uporabe mobilnih telefonov. Kljub temu je v javnost prišlo nekaj fotografij iz zakulisja. Na njih so vidni povabljenci, ki prihajajo po znamenitem rdečem stopnišču v dvorani Madison Square Garden.

Zvezdniška zasedba med svati

Med številnimi znanimi obrazi naj bi se poroke udeležili: Jennifer Lopez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Reese Witherspoon, Jack Antonoff, Jessica Alba, Danny Ramirez, Ed Sheeran, Hugh Grant, Dakota Johnson, Ethan Hawke in številni drugi. Po poročanju medijev je poročni obred vodil igralec Adam Sandler. Posebno vlogo sta imela tudi družinska člana mladoporočencev. Travisov brat Jason Kelce je bil njegova poročna priča, Taylorin brat Austin Swift pa njena.

 FOTO: Angelina Katsanis/Reuters
 FOTO: Angelina Katsanis/Reuters

Luksuzna modna izbira

Po besedah dolgoletne predstavnice za odnose z javnostmi Taylor Swift, Tree Paine, sta mladoporočenca za slovesnost nosila kreacije modne hiše Christian Dior Haute Couture, videz pa sta dopolnila s čevlji Christiana Louboutina. Dogajanje je dodatno pritegnilo pozornost tudi zaradi velikih digitalnih zaslonov okoli Madison Square Gardna, na katerih se je po poroki prikazal napis »JUST T MARRIED!«

Zabava do jutranjih ur

Praznovanje se je nadaljevalo pozno v noč oziroma vse do zgodnjih jutranjih ur. Med gosti, ki so z mladoporočencema slavili do konca, naj bi bila tudi igralka Jessica Alba in njen partner Danny Ramirez. Pred velikim slavjem v New Yorku je portal Page Six poročal, da naj bi Taylor Swift in Travis Kelce že pred tem sklenila civilno poroko na intimni slovesnosti v zvezni državi Tennessee. Par je svojo zvezo javno začel leta 2023, avgusta lani pa sta se zaročila.

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