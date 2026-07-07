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Po praznovanju dneva neodvisnosti se vsi sprašujejo, kaj se je zgodilo z Barronom Trumpom

Najmlajši predsednikov otrok je znan po tem, da se, ko je to le mogoče, v velikem loku izogiba javnim dogodkom.
Praznovanje očetovega 80. rojstnega dneva je bil eden redkih javnih dogodkov, ki se jih je Barron udeležil. FOTO: Evan Vucci/Reuters
Praznovanje očetovega 80. rojstnega dneva je bil eden redkih javnih dogodkov, ki se jih je Barron udeležil. FOTO: Evan Vucci/Reuters
B. K. P.
 7. 7. 2026 | 20:06
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Dan neodvisnosti, ki ga Američani praznujejo vsakega 4. julija, je den najpomembnejših praznikov v Združenih državah Amerike, letošnji pa je bil še toliko bolj pomemben, saj je minilo natanko 250 let od sprejetja in podpisa deklaracije neodvisnosti. Temu primerno velikopotezno so dan obeležili tudi v Beli hiši, kjer je ameriški predsednik Donald Trump pripravil veličastno slavje, ki so ga nekoliko sicer pokvarile vremenske nevšečnosti v ameriški prestolnici, tudi evakuacije zaradi hudih neurij. Kljub temu ni šlo brez 40-minutnega slovesnega govora predsednika Trumpa, ki sta mu sledila ognjemet ter veličastna predstava, ki so jo ne nebu nad Belo hišo uprizorili droni.   

Mnoge je ob tem presenetilo, da na praznovanju ni bilo predsednikovega najmlajšega sina, 20-letnega Barrona Trumpa. Barron je sicer postal znan po tem, da se kolikor se le da izogiba javnosti in ga redko vidimo na dogodkih, ki se jih udeleži preostanek razširjene družine Trump. Nazadnje se je v javnosti pojavil na očetovem rojstnodnevnem dogodku pred Belo hišo, pred tem pa so ga februarja videli poslušati Trumpov govor o stanju v državi. Omenjena dogodka sta bila edina od inavguracije Donalda Trumpa januarja lani, ki se ju je Barron udeležil.

Kako zelo Barron ceni zasebnost, je razvidno tudi po tem, da je edini, ki nima profila na družabnih omrežjih, tudi na univerzi pazi, da ga paparaci ne ujamejo v svoje objektive, in do zdaj mu je to neverjetno dobro uspevalo. Zelo malo je znanega tudi o njegovem zasebnem življenju, in čeprav za visokoraslim sinom ameriškega predsednika vzdihuje nemalo mladenk, je sam menda izredno sramežljiv in redkobeseden, njegova mama Melania Trump je nedolgo nazaj dejala, da Barron še vedno potrebuje veliko starševske podpore.

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