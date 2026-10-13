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INCIDENT NA LETALU

Po pristanku so jo aretirali, kaj se je dogajalo na letalu znane hollywoodske igralke? (VIDEO)

Po navedbah oblasti so bili v incidentu poškodovani policist, medicinska sestra in člani kabinskega osebja.
Selma Blair FOTO: Mario Anzuoni Reuters
Selma Blair FOTO: Mario Anzuoni Reuters
A. G.
 13. 10. 2026 | 20:57
6:51
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Ameriško igralko Selmo Blair so aretirali po incidentu na letalu družbe Delta Airlines, ki je iz Los Angelesa priletelo v New York. V ponedeljek se je zglasila na sodišču v Queensu, kjer se je soočila z dvema obtožbama napada druge stopnje. Po poročanju tiskovne agencije Associated Press naj bi po incidentu na letalu napadla zdravstveno delavko in policista. Sodnik je določil varščino v višini 20.000 dolarjev v gotovini, 60.000 dolarjev v obliki poroštva ali 60.000 dolarjev delno zavarovanega poroštva. Naslednjič naj bi se na sodišču zglasila januarja 2027.

Igralko so aretirali v nedeljo, 11. oktobra, na letalu, ki je priletelo iz Los Angelesa na mednarodno letališče John F. Kennedy v New Yorku. »V nedeljo, 11. oktobra, okoli 23. ure se je pristaniška policija odzvala na prijavo o potnici, ki se je fizično nasilno vedla na letalu družbe Delta Airlines s številko 938. Letalo je po prihodu z letališča LAX že stalo pri izhodu,« so predstavniki pristaniških oblasti New Yorka potrdili za Fox News Digital»Osumljenko so identificirali kot Selmo Blair, 54-letno žensko. Prijeli so jo in odpeljali v bolnišnico na pregled,« so še sporočili.

Igralka Selma Blair zapušča kazensko sodišče v Queensu po sodni obravnavi, do katere je prišlo po njeni aretaciji. FOTO: Stringr.com Reuters
Igralka Selma Blair zapušča kazensko sodišče v Queensu po sodni obravnavi, do katere je prišlo po njeni aretaciji. FOTO: Stringr.com Reuters

Odvetnik: Zaradi zdravil je bila hudo zmedena

Na zaslišanju v Queensu je igralkin odvetnik Shawn Barnes po poročanju časnika The New York Post trdil, da je Blair izpustila več odmerkov močnega zdravila, ki ga jemlje za obvladovanje hudih nevroloških simptomov. »To ni bil nameren napad,« naj bi odvetnik dejal na sodišču. Pojasnil je, da je igralka pred poletom delala na snemanju in bila v dneh pred potovanjem izpostavljena dolgim in napornim delovnikom. Med letom naj bi tudi padla in se udarila v glavo.

»Ti dejavniki so skupaj z višino povzročili stanje hude zmedenosti in dezorientiranosti,« je po poročanju časnika dodal Barnes. Zvezna kazenska zadeva bo obravnavana ločeno.

Poškodovani tudi policistka in medicinska sestra

Po navedbah sodnih dokumentov, ki jih povzema Associated Press, so igralko na letališču privezali na nosila, vendar ji je uspelo osvoboditi nogo. Nato naj bi policista brcnila v obraz, vrat in prsni koš ter mu povzročila precejšnjo oteklino. Medicinska sestra iz zdravstvenega centra Jamaica Hospital Medical Center, kamor so Blair odpeljali na pregled, je prav tako navedla, da jo je igralka med premeščanjem brcnila v prsni koš.

Predstavniki organov pregona so potrdili, da je FBI igralki vročil poziv. Po navedbah Fox News Digital se sooča tudi z ločeno obravnavo zaradi napada. »Selma je doživela nujno zdravstveno stanje, ki je privedlo do domnevnega neprimernega ravnanja. Po pristanku je nemudoma prejela zdravniško pomoč in je trenutno v stabilnem stanju,« je za Fox News Digital sporočil njen predstavnik.

Poškodbe naj bi prijavili tudi stevardesi

Po navedbah pristojnih organov sta poškodbe prijavila tudi dva člana kabinskega osebja, enega od njiju pa so odpeljali v bolnišnico na dodatne preglede. V zvočnem posnetku komunikacije je bilo slišati prošnjo za zdravstveno osebje pri izhodu iz letala. »Na izhodu bi potrebovali zdravstveno osebje za nekaj članov kabinskega osebja, ki so bili vpleteni v incident s potnico. Nekaj stvari morajo preveriti,« je bilo slišati v sporočilu.

Družba Delta je potrdila, da so se ob prihodu letala na mednarodno letališče John F. Kennedy odzvali policisti. Letalo je tisti dan poletelo iz Los Angelesa. »Delta ne dopušča neobvladljivega ali nezakonitega vedenja. Varnost potnikov in posadke je vedno na prvem mestu,« so sporočili iz letalske družbe. Dodali so, da incident ni vplival na potek leta, saj je letalo na letališče JFK prispelo pred predvidenim časom.

Viri, ki jih navaja portal TMZ, trdijo, da naj bi Blair med poletom eno stevardeso udarila, drugo pa ugriznila. Igralka je potovala s psom pomočnikom, ki je zdaj v oskrbi njenega odvetnika, poroča CBS.

Na Instagramu se je oglasila s kratkim sporočilom

Blair se je v ponedeljek oglasila tudi na Instagramu, kjer je pod objavo s posnetki s svojih nedavnih potovanj zapisala: »Ni mi dobro. Žalostna sem. Hvaležna sem. Upam. Ni mi dobro.« Ob videoposnetku je dodala, da sta s psom Scoutom veliko potovala – iz Los Angelesa v Novo Mehiko, nato nazaj v Los Angeles in New York ter spet v Los Angeles. »Pogrešam vas,« je zapisala.

V spominih razkrila, da je ugriznila tudi znane osebnosti

Igralka je v spominih Zlobni otrok: spomini na odraščanje (Mean Baby: A Memoir of Growing Up), ki jih je izdala leta 2022, opisala tudi primere, ko je ugriznila znane osebnosti. Kot poroča Page Six, je zapisala, da jo lahko družabni stiki preobremenijo in da se včasih počuti, kot da se ji sistem nenadoma izklopi. Eden od opisanih dogodkov naj bi vključeval igralko Sienno Miller. Blair je v knjigi zapisala, da ji ni zamerila vlog, ki jih je Miller dobila namesto nje, vendar jo je kljub temu igrivo ugriznila v roko, kot bi ugriznila v jabolko. Ob tem naj bi se takoj zavedela, da je bilo njeno ravnanje neprimerno.

Blair je navedla tudi, da je ugriznila ustvarjalca serije Family Guy Setha MacFarlana. Ko ga je zagledala v klubu v Las Vegasu, naj bi jo prevzelo občudovanje do njega, zato ga je ugriznila v roko. Po njenih besedah ga je to zabolelo, sama pa je pozneje obžalovala svoje ravnanje.

Podoben incident se je zgodil že leta 2016

Igralka je bila v incident na letalu družbe Delta vpletena že leta 2016, ko je potovala iz Mehike. Takrat je portal TMZ poročal, da je jokala in govorila nepovezane stvari, med drugim naj bi trdila, da ji nekdo povzroča bolečine in ji ne dovoli jesti ali piti. Z letala so jo odnesli na nosilih in odpeljali v bolnišnico. Nekaj dni po dogodku se je Blair opravičila v izjavi za revijo Vanity Fair. Pojasnila je, da je po prijetnem potovanju s sinom in njegovim očetom naredila veliko napako, saj je kombinirala alkohol in zdravila. Zaradi tega naj bi izgubila spomin na dogajanje ter izrekla in storila stvari, ki jih globoko obžaluje.

»Sem nepopolno človeško bitje, ki dela napake, in zaradi tega dogodka me je sram. Iskreno mi je žal,« je takrat sporočila, poroča Foxnews.com.

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