Po sanjskem Šimetu spet ljubi mlajšega, tokrat jo je očaral bogati dedič (FOTO)

Niti pol leta ni minilo odkar sta se razšla »sanjski« Šime Elez in hrvaška pevka Maja Šuput, svetlolaska pa je že srečna v objemu drugega moškega. Nedavno sta se razvajala v romantičnem Parizu, kjer sta med drugim obiskala koncert legendarne Celine Dion. Maja je s sledilci delila kar nekaj utrinkov sanjskega oddiha, na katerem sta z dragim uživala tudi v odlični hrani in pijači ter si ogledala znamenitosti mesta.

In kdo je novi moški v življenju postavne pevke? Ime mu je Emil Tedeschi mlajši in prihaja iz ene najbolj premožnih hrvaških družin, je namreč sin podjetnika Emila Tedeschija, izvršnega direktorja in večinskega lastnika Atlantic Grupe. Star je 30 let, medtem ko jih je Maja Šuput ravno prejšnji mesec dopolnila 47.

Čeprav je Emil potencialni dedič ogromnega družinskega premoženja, pa niti Majini zaslužki niso zanemarljivi. Po uradnih podatkih Fine, ki so jih objavili hrvaški mediji, je njeno podjetje ŠUPUT d.o.o. v letu 2025 ustvarilo kar 898.652 evrov prihodkov, kar je 43,8 odstotka več kot leto prej, podjetje pa je lansko leto končalo s 360.749 evri čistega dobička.