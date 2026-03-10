Po sedmih letih: umik princese iz dobrodelne organizacije

Princesa Eugenia, hči nekdanjega princa Andrewa in Sarah Ferguson, je po sedmih letih službovanja odstopila kot pokroviteljica organizacije proti suženjstvu Anti-Slavery International, je poročal Observer. 35-letna princesa je s to najstarejšo organizacijo za človekove pravice na svetu sodelovala sedem let. V izjavi je organizacija zapisala: »Po sedmih letih se je pokroviteljstvo njenega veličanstva princese Eugenie Yorške končalo. Princesi se iskreno zahvaljujemo za njeno podporo. Upamo, da se bo še naprej trudila za konec suženjstva in zagotavljanje svobode za vse.«

Odstopila je tedne po tem, ko je bil njen oče na svoj 66. rojstni dan aretiran zaradi povezav s preminulim obsojenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Andrew je bil prijet zaradi domnevnega zlorabljanja javnega položaja, saj naj bi Epsteinu posredoval zaupne trgovinske dokumente, prav tako pa naj bi imel spolne odnose s še mladoletno Virginio Giuffre. Čeprav je Andrew trdno zanikal obtožbe, je Virginiji v izvensodni poravnavi plačal več milijonov dolarjev. Razkrita elektronska sporočila kažejo, da je Andrew ostal v stiku z Epsteinom še dolgo po tem, ko je trdil, da je z njim prekinil stike. Eugenia in njena dve leti starejša sestra princesa Beatrice sta po aretaciji očeta domnevno zelo prizadeti. Njuna mama, Sarah Ferguson, je bila prav tako tesna prijateljica spolnega prestopnika, elektronska sporočila razkrivajo, da je v šali pisala, da bi se morala poročiti z njim in ga imenovala brat, ki sem si ga vedno želela.

Lani sta Andrew in Fergusonova, izgubila svoje kraljeve naslove in morala zapustiti dolgoletni dom, Royal Lodge. Eugenia in Beatrice sta bili po poročanju obveščeni, da junija ne bosta smeli obiskati konjeniške dirke Royal Ascot in se udeležiti kraljeve procesije, kar naj bi sestre povsem presenetilo in prizadelo. Posledice obnašanja njunih staršev bodo najbrž segale še dlje, saj primer ponovno odpira vprašanje njunega brezplačnega bivanja v kraljevih rezidencah, tako imenovanega grace-and-favour. Sestri sta do leta 2017 delili stanovanje v palači Sv. Jamesa, ki ga princesa Beatrice po poročanju britanskih medijev še vedno uporablja kot svojo londonsko bazo. Princesa Eugenia se je po poroki z Jackom Brooksbankom leta 2018 preselila v kočo Ivy v sklopu palače Kensington. Danes imata obe lastni družini in tudi dodatne nepremičnine. Beatrice z možem Edoardom Mapelli Mozzijem živi v Cotswoldsu, medtem ko Eugenia in Jack čas delita med Londonom in Portugalsko, kjer on dela za podjetje, ki se ukvarja z razvojem nepremičnin, navaja Page six.