Po šestih letih zveze trdi, da je nikoli ni ljubil: priljubljeni pevec iskreno o manekenki, s katero ima otroka

Pevec Zayn Malik je z nedavnim priznanjem, da ni prepričan, ali je bil kdaj zares zaljubljen v svojo nekdanjo partnerico manekenko Gigi Hadid, šokiral oboževalce. V zvezi sta bila šest let in imata petletno hčerko Khai. Razmerje sta končala leta 2021, glasbenik pa se je med nedavnim gostovanjem v podkastu Call Her Daddy ozrl na njun odnos. »Takrat sem mislil, da je to ljubezen, a ko sem odraščal, sem spoznal, da morda ni bila,« je povedal voditeljici Alex Cooper in dodal: »Morda je bila strast, morda je bilo nekaj drugega. Ne čutim, da je bila to ljubezen. A če sem iskren, naj to povem javno, Gigi bom vedno imel rad. Ona razlog, da je na tem svetu moj otrok, do nje gojim največje spoštovanje,« je nadaljeval in dodal:

»Ampak ne, ne mislim, da sem bil takrat zaljubljen vanjo.« Pevec ne skriva, da je imel v življenju težave v odnosih, zaradi česar je spoznal, da javna zveza ni zanj: »Ne iščem več zveze vsem na očeh in brez zamere do kogarkoli, s komer sem bil prej v javnem razmerju, naučil sem se, da to zame ne deluje. Sem precej zasebna oseba. Ne iščem potrditve ali pozornosti drugih. Razmerje bi moralo biti resnično med mano in to osebo,« je dodal.

»Včasih sem imel težave v odnosih, ker sem bil mlad in sem, veste, počel sem določene stvari ... dopisoval sem si z drugimi ženskami, ko se ne bi smel. Človek se tako uči. Zdaj nimam občutka krivde. Lahko sem preprosto svoboden in govorim, s komer želim. Najboljša stvar samskega življenja? Lahko puščaš drobtine v postelji,« njegovo izpoved povzema portal Glossy.