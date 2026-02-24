Po škandaloznem seksu s 400 moškimi v enem dnevu je pokazala nosečniški test! ​Je res noseča?

Bonnie Blue, s pravim imenom Tia Billinger, je znova razburkala javnost. Potem ko je v začetku februarja izvedla odmeven spolni izziv, med katerim je seksala s 400 moškimi v enem dnevu, zdaj trdi, da je noseča. Novico je objavila 22. februarja v video dnevniku, v katerem je prikazala domnevne posledice dogodka.

Njena ekipa je ob tem navedla, da moški niso uporabljali zaščite, saj naj bi skušali podreti rekord. Posnetki so nastali v londonski vili, kjer so sodelujoči nosili smučarske maske. Bonnie je po izzivu dejala, da upa, da bo ob tolikšnem številu partnerjev in v času največje plodnosti zanosila. V videu opravi test nosečnosti in zasebni ultrazvočni pregled. Prav tu pa so se pojavili dvomi. Test, ki ga uporablja, bi moral imeti dve vidni črti – kontrolno in tisto, ki potrjuje nosečnost. Na posnetku je razvidna le ena, kontrolna pa ne. Po navodilih proizvajalca je takšen rezultat neveljaven in zahteva ponovitev testa, medtem ko vplivnica gledalcem razlaga, da ena črta pomeni nosečnost.

FOTO: Sonny Tumbelaka Afp

Vprašanja odpira tudi ultrazvočni pregled. Oseba, ki naj bi bila zdravnik, ima na posnetku smučarsko masko in običajna oblačila, domnevni prikaz ploda pa kaže na napravi, podobni tablici. Del spletne javnosti je zato prepričan, da gre za novo potezo za pridobivanje pozornosti. Nejasen je tudi časovni okvir. Od dogodka 7. februarja do objave videa 22. februarja sta minila dobra dva tedna. Po medicinskih smernicah je nosečnost na ultrazvoku običajno vidna šele okoli petega tedna, kar pomeni, da bi bil prikaz precej zgodnejši od pričakovanega.

Dodatne dvome ustvarjajo njene izjave iz preteklosti. Priznala je namreč, da je imela težave z zanositvijo in da bi morala za nosečnost najverjetneje uporabiti medicinsko pomoč. Obtožbe, da naj bi že prej zavajala glede nosečnosti po podobnem izzivu, je takrat zanikala in poudarila, da naravna zanositev zanjo ni samoumevna. Ali gre za resnično nosečnost ali za še eno skrbno načrtovano provokacijo, bo jasno sčasoma. A Bonnie je brez dvoma dosegla, da se o njej znova govori.