Po škandalu, ki je pretresel svet slavnih, nov šok: v središču zgodbe je še eno znano ime

Novinarka britanske raziskovalne revije Private Eye Justine Smith je razkrila, da se za sodno prepovedjo objave identitete skriva še ena znana osebnost, proti kateri naj bi več žensk podalo obtožbe spolnega nasilja. Po navedbah novinarke gre za javnosti dobro znanega moškega, ki mu je pred nekaj meseci uspelo doseči sodno prepoved, s katero so medijem preprečili poročanje o obtožbah na njegov račun, poroča Daily Mail.

Njeno razkritje prihaja v času velikega škandala, ki je izbruhnil po tem, ko je bil britanski komik, igralec in avtor otroških knjig David Walliams obtožen spolno neprimernega vedenja, med drugim domnevnega spolnega napada na deklico, ki je bila stara komaj 15 let. Walliams je prav tako poskušal s pravnimi sredstvi preprečiti objavo obtožb in razkritje svoje identitete, vendar je sodišče njegovo zahtevo zavrnilo.

Dva znana moška, katerih imen mediji ne smejo objaviti

Justine Smith je v podkastu revije Private Eye razkrila, da sta bila v zadnjem obdobju dva primera, v katerih sta znana moška poskušala medijem preprečiti poročanje o resnih obtožbah zoper njiju. »Trenutno sta dva moška, katerih imen ne smemo objaviti. Eden je povezan z najnovejšim sodnim postopkom, drugi pa s primerom izpred nekaj mesecev. V obeh primerih veljata sodni prepovedi objave kakršnih koli informacij. Oba imata zelo, zelo veliko domnevnih žrtev in oba sta znani javni osebnosti,« je povedala.

Novinarko še posebej skrbi, da je ena od domnevnih žrtev pripravljena javno spregovoriti in razkriti svojo identiteto, a ji sodna prepoved to trenutno onemogoča. »Govorila sem z eno od domnevnih žrtev. Pripravljena je javno nastopiti in razkriti svojo identiteto, vendar tega še vedno ne smemo objaviti. Ta moški je dosegel zelo strogo sodno prepoved, ki velja za vsakogar, ki bi si drznil kar koli povedati o tem,« je pojasnila. »Torej vemo, da je nekje zunaj in da morda še naprej zlorablja druge, mi pa o tem ne moremo poročati,« je dodala. Identiteta druge znane osebe za zdaj ostaja neznana, prav tako niso znane podrobnosti obtožb, ki naj bi bile podane zoper njo.

Vse več odzivov na obtožbe proti Davidu Walliamsu

Medtem se nadaljujejo odzivi na primer Davida Walliamsa, ki ga je več žensk obtožilo spolno neprimernega vedenja in manipulativnega približevanja dekletom, ko so bile še najstnice. Med njimi je ženska, predstavljena pod imenom Jade, ki trdi, da jo je Walliams spolno napadel po tem, ko sta se spoznala leta 2007. Takrat je bila stara 15 let, on pa 36. Druga, predstavljena kot Alex, ga prav tako obtožuje manipulativnega vedenja. Trdi, da je z njim začela spolno razmerje, ko je bila stara 17 let.

Walliams je vse obtožbe odločno zanikal. Poudaril je, da nikoli ni storil kaznivega dejanja niti zlorabil svoje slave za spolno izkoriščanje mladih žensk. »Čeprav je, kadar je ena oseba slavna, neravnovesje moči neizogibno, je zloraba te nekaj povsem drugega. Tega nikoli nisem storil,« je zapisal v pismu novinarjem.

Posledice škandala že vplivajo na njegovo kariero

Posledice afere so se že začele odražati na njegovi karieri. Po objavi obtožb je sodelovanje z njim prekinila agencija za zastopanje talentov Independent Talent Group, BBC pa je začel s svoje pretočne platforme iPlayer umikati njegove oddaje, med njimi tudi priljubljeno humoristično serijo Little Britain. Založba HarperCollins, s katero je Walliams dolga leta sodeloval kot eden najuspešnejših avtorjev otroških knjig, je poslovno sodelovanje z njim prekinila že decembra 2025, po preiskavi domnevnega nadlegovanja mlajših zaposlenih.

Oglasila se je londonska policija, ki je stopila v stik z mediji, vključenimi v poročanje o primeru, da bi morebitne žrtve seznanila z možnostmi prijave domnevnih kaznivih dejanj. Medtem ko Walliams še naprej zanika vse obtožbe, razkritja novinarke Justine Smith odpirajo vprašanje, kdo je še ena znana osebnost, proti kateri so bile podane resne obtožbe, vendar javnost zaradi sodne prepovedi njene identitete za zdaj ne sme izvedeti.