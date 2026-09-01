Po skoraj 30 letih konec skrivnosti, nekdanji vodja tolpe spoznan za krivega umora Tupaca Shakurja (VIDEO in FOTO)

Nekdanji vodja tolpe South Side Compton Crips Duane Keith Davis je bil v ponedeljek na sodišču v Las Vegasu spoznan za krivega umora raperja Tupaca Shakurja leta 1996. Umor raperja naj bi bil povezan s pretepom Davisovega nečaka, pri katerem je sodeloval Shakur, znan tudi kot 2Pac. Davis, ki mu grozi dosmrtna zaporna kazen brez možnosti pogojnega izpusta, je po razglasitvi sodbe napovedal, da se bo nanjo pritožil.

Po navedbah tožilstva naj bi Davis v dejanju maščevanja odredil umor Tupaca Shakurja, potem ko so člani Shakurjeve spremljevalne ekipe v Las Vegasu pretepli njegovega nečaka. »Duane Davis v kulturi tolp tega ni mogel dopustiti. Kaj je torej storil? Priskrbel si je strelno orožje, zbral svojo skupino in se odpravil na lov za gospodom Shakurjem,« je dejal tožilec Binu Palal. Shakur je bil 7. septembra 1996 ustreljen iz belega cadillaca, ko se je vozil po Las Vegasu. Štiri dni pozneje je zaradi strelnih ran umrl. Star je bil 25 let.

Duane Davis FOTO: Steve Marcus Reuters

FOTO: Bizuayehu Tesfaye Via Reuters

Tožilstvo: Davis je priskrbel orožje

Kot je na sojenju v Las Vegasu povedal tožilec, Davis sam ni sprožil usodnih strelov. Pištolo naj bi podal osebi, ki je sedela na zadnjem sedežu njegovega avtomobila, in ji ukazal, naj ustreli znanega raperja. Davis je bil v času umora povezan s tolpo South Side Compton Crips. Tožilstvo ga je označilo za osebo, ki je organizirala napad, čeprav naj ne bi bil neposredni strelec. Davis je po razglasitvi sodbe napovedal pritožbo. Če bo obsodba obstala, mu grozi dosmrtna zaporna kazen brez možnosti pogojnega izpusta.

Umor takrat 25-letnega Shakurja, ki je bil med drugim znan po uspešnicah California Love in All Eyez on Me, je veljal za enega najbolj odmevnih nerešenih primerov v ZDA. Preiskava je zaradi pomanjkanja dokazov desetletja zastala. Primer je znova oživel po izidu Davisove knjige spominov leta 2019. Davis je v knjigi med drugim opisal, kako je sedel na sovoznikovem sedežu cadillaca in pištolo podal osebam na zadnjih sedežih.

Krogle na avtomobilu po streljanju leta 1996. FOTO: Steve Marcus Reuters

Michael Sanft, odvetnik Duana Davisa med procesom FOTO: Steve Marcus Afp

Njegove navedbe so pozneje postale pomemben del preiskave. Davis je kasneje spremenil svojo izpoved in vztrajal, da so bile trditve iz knjige zgolj hvalisanje ter plod njegove domišljije, s katerim naj bi želel pripomoči k boljši prodaji knjige. Primer umora Tupaca Shakurja je tako po skoraj treh desetletjih dobil sodni epilog. Davis sicer vztraja pri svoji nedolžnosti in napoveduje pritožbo na izrečeno sodbo.