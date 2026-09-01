  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZREŠEN UMOR

Po skoraj 30 letih konec skrivnosti, nekdanji vodja tolpe spoznan za krivega umora Tupaca Shakurja (VIDEO in FOTO)

Nekdanji vodja tolpe South Side Compton Crips Duane Keith Davis je bil v Las Vegasu spoznan za krivega umora legendarnega raperja Tupaca Shakurja.
Tupac Shakur in Suge Knight nekaj minut pred streljanjem FOTO: Bizuayehu Tesfaye Via Reuters

Tupac Shakur in Suge Knight nekaj minut pred streljanjem FOTO: Bizuayehu Tesfaye Via Reuters

Duane Davis  FOTO: Steve Marcus Reuters

Duane Davis  FOTO: Steve Marcus Reuters

FOTO: Bizuayehu Tesfaye Via Reuters

FOTO: Bizuayehu Tesfaye Via Reuters

Michael Sanft, odvetnik Duana Davisa med procesom FOTO: Steve Marcus Afp

Michael Sanft, odvetnik Duana Davisa med procesom FOTO: Steve Marcus Afp

Krogle na avtomobilu po streljanju leta 1996. FOTO: Steve Marcus Reuters

Krogle na avtomobilu po streljanju leta 1996. FOTO: Steve Marcus Reuters

Tupac Shakur in Suge Knight nekaj minut pred streljanjem FOTO: Bizuayehu Tesfaye Via Reuters
Duane Davis  FOTO: Steve Marcus Reuters
FOTO: Bizuayehu Tesfaye Via Reuters
Michael Sanft, odvetnik Duana Davisa med procesom FOTO: Steve Marcus Afp
Krogle na avtomobilu po streljanju leta 1996. FOTO: Steve Marcus Reuters
STA, A. G.
 1. 9. 2026 | 15:01
 1. 9. 2026 | 15:01
2:57
A+A-

Nekdanji vodja tolpe South Side Compton Crips Duane Keith Davis je bil v ponedeljek na sodišču v Las Vegasu spoznan za krivega umora raperja Tupaca Shakurja leta 1996. Umor raperja naj bi bil povezan s pretepom Davisovega nečaka, pri katerem je sodeloval Shakur, znan tudi kot 2Pac. Davis, ki mu grozi dosmrtna zaporna kazen brez možnosti pogojnega izpusta, je po razglasitvi sodbe napovedal, da se bo nanjo pritožil. 

Po navedbah tožilstva naj bi Davis v dejanju maščevanja odredil umor Tupaca Shakurja, potem ko so člani Shakurjeve spremljevalne ekipe v Las Vegasu pretepli njegovega nečaka. »Duane Davis v kulturi tolp tega ni mogel dopustiti. Kaj je torej storil? Priskrbel si je strelno orožje, zbral svojo skupino in se odpravil na lov za gospodom Shakurjem,« je dejal tožilec Binu Palal. Shakur je bil 7. septembra 1996 ustreljen iz belega cadillaca, ko se je vozil po Las Vegasu. Štiri dni pozneje je zaradi strelnih ran umrl. Star je bil 25 let.

Duane Davis  FOTO: Steve Marcus Reuters
Duane Davis  FOTO: Steve Marcus Reuters
FOTO: Bizuayehu Tesfaye Via Reuters
FOTO: Bizuayehu Tesfaye Via Reuters

Tožilstvo: Davis je priskrbel orožje

Kot je na sojenju v Las Vegasu povedal tožilec, Davis sam ni sprožil usodnih strelov. Pištolo naj bi podal osebi, ki je sedela na zadnjem sedežu njegovega avtomobila, in ji ukazal, naj ustreli znanega raperja. Davis je bil v času umora povezan s tolpo South Side Compton Crips. Tožilstvo ga je označilo za osebo, ki je organizirala napad, čeprav naj ne bi bil neposredni strelec. Davis je po razglasitvi sodbe napovedal pritožbo. Če bo obsodba obstala, mu grozi dosmrtna zaporna kazen brez možnosti pogojnega izpusta.

Umor takrat 25-letnega Shakurja, ki je bil med drugim znan po uspešnicah California Love in All Eyez on Me, je veljal za enega najbolj odmevnih nerešenih primerov v ZDA. Preiskava je zaradi pomanjkanja dokazov desetletja zastala. Primer je znova oživel po izidu Davisove knjige spominov leta 2019. Davis je v knjigi med drugim opisal, kako je sedel na sovoznikovem sedežu cadillaca in pištolo podal osebam na zadnjih sedežih.

Krogle na avtomobilu po streljanju leta 1996. FOTO: Steve Marcus Reuters
Krogle na avtomobilu po streljanju leta 1996. FOTO: Steve Marcus Reuters

Michael Sanft, odvetnik Duana Davisa med procesom FOTO: Steve Marcus Afp
Michael Sanft, odvetnik Duana Davisa med procesom FOTO: Steve Marcus Afp

Njegove navedbe so pozneje postale pomemben del preiskave. Davis je kasneje spremenil svojo izpoved in vztrajal, da so bile trditve iz knjige zgolj hvalisanje ter plod njegove domišljije, s katerim naj bi želel pripomoči k boljši prodaji knjige. Primer umora Tupaca Shakurja je tako po skoraj treh desetletjih dobil sodni epilog. Davis sicer vztraja pri svoji nedolžnosti in napoveduje pritožbo na izrečeno sodbo.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Tupac Shakurumorsojenjestreljanjesodbazaporna kazennapadDuane Keith Davis2PacSouth Side Compton CripsLas Vegasumor Tupaca Shakurjatolpe
ZADNJE NOVICE
15:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA POLNO

Ženski v Kranju želeli prepir dokončati z nožem, starejša napadla mlajšo

Spor med 44- in 48-letno žensko v Kranju je prerasel v pretep, v katerem je moralo posredovati več policijskih patrulj.
1. 9. 2026 | 15:10
15:10
Bulvar  |  Glasba in film
KONCERT

Dalmatinski večer pod zvezdami: Tomislav Bralić in Klapa Intrade prihajata v Novo mesto

Prepoznavni dalmatinski napevi bodo konec septembra odmevali tudi na Dolenjskem.
1. 9. 2026 | 15:10
15:01
Bulvar  |  Tuji trači
RAZREŠEN UMOR

Po skoraj 30 letih konec skrivnosti, nekdanji vodja tolpe spoznan za krivega umora Tupaca Shakurja (VIDEO in FOTO)

Nekdanji vodja tolpe South Side Compton Crips Duane Keith Davis je bil v Las Vegasu spoznan za krivega umora legendarnega raperja Tupaca Shakurja.
1. 9. 2026 | 15:01
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Ženske po petdesetem: štiri obvezne stvari za zdravje in dolgo življenje

So navade, ki bi jih po petdesetem morali vključiti v vsakdan.
1. 9. 2026 | 15:00
14:49
Novice  |  Kronika  |  Doma
INTENZIVNA PREISKAVA

Po strelih sredi Maribora iščejo njega: ste ga videli? (FOTO)

Če imate koristne informacije o njegovem gibanju, to sporočite na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon 0801200.
1. 9. 2026 | 14:49
14:23
Novice  |  Kronika  |  Doma
TRAGEDIJA

Tragičen razplet nesreče pri Vodicah: hudo poškodovani kolesar je umrl

Zaradi neprilagojene hitrosti je zapeljal s ceste, trčil v odbojno ograjo, nato pa še v parkirano vozilo.
1. 9. 2026 | 14:23

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
SIJOČI LASJE

Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Sonce, morska sol, klor, veter in visoke temperature lahko na laseh pustijo opazne posledice. Po poletju so zato pogosto bolj suhi, grobi in brez leska.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 15:09
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kakšna bo pošta v prihodnosti? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

Zaradi tega vsako leto izgubimo 12 milijard delovnih dni

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Nedeljska vožnja ali Tour de France?

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki