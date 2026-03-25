Po smrti očeta Kelly Osbourne ostala še brez zaročenca

Sedem mesecev po tem, ko je Sidu Wilsonu obljubila, da se bo z njim poročila, si je Kelly Osbourne, kot kaže premislila. Razhod 41-letne vplivnice in resničnostne zvezdnice ter osem let starejšega glasbenika, je bil velik šoka za vse, ki ju poznajo. Sid naj bi namreč brezpogojno stal ob strani Kelly, ki jo je smrt očeta Ozzyja hudo prizadela. Kljub vsej podpori partnerja, prijateljev in družinskih članov, pa se Kelly, pravijo tisti, ki jo poznajo, nikakor ne zmore pobrati iz brezna žalosti in depresije. »Kelly po smrti očeta ni več ista. Potek žalovanja je zanjo izredno težak, čeprav se trudi početi vse, kaj je v njeni moči, vse. Kar ji svetujejo bližnji in strokovnjaki, a enostavno ne zmore preko tega,« je za Daily Mail povedal vir blizu družine Osbourne.

»V resnici je med Sidom in Kelly že nekaj časa škripalo, čeprav je bilo na zunaj videti, da je vse v redu. Trudila sta se, da bi zakrpala odnos, še posebej zaradi njunega otroka, in sprva je še kazalo, da jima bo uspelo, nato pa je odšel Ozzy in ves pretekli trud se je sesul v nič,« je še dodal omenjeni vir. Sid in Kelly sta se sicer poznala več kot dve desetletji, a zgolj kot prijatelja. Nato pa je med njima preskočila iskrica in na valentinovo leta 2022 je Kelly na družabnem omrežju delila fotografijo para med poljubljanjem.

»Ne morem verjeti, da sva končala tukaj. Si moj najboljši prijatelj, moja duša dvojčica, in tako globoko te ljubim, Sidney George Wilson,« je zapisala ob fotografiji. Nekaj mesecev pozneje se jima je rodil sin Sid, lani pa sta se zaročila. Žal sta se zdaj odločila, da poroke ne bo in bosta raje odšla vsak svojo pot.