Po smrti voditeljice na enak način umrl tudi njen brat! A kar je objavil pred tragedijo pretrese

Družino pokojne britanske televizijske voditeljice Caroline Flack je spet prizadela velika tragedija. Njen brat Paul Flack je umrl v 55. letu starosti, šest let potem, ko si je Caroline vzela življenje. Po poročanju britanskih medijev so Paula 21. junija našli nezavestnega v njegovem domu v Norwichu, nakar so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je umrl. Predhodni obdukcijski izvid nakazuje, da naj bi šlo za smrt zaradi samomora, navaja People.

Caroline Flack je bila eden najbolj prepoznavnih televizijskih obrazov v Veliki Britaniji. Oddajo Love Island UK je vodila od leta 2015 do 2019, umrla pa je 15. februarja 2020, stara 40 let.

Paul Flack je delal kot grafični oblikovalec, za seboj pa je pustil partnerico in dva otroka.

Posebej pretresljivo je dejstvo, da je bila njegova zadnja objava na Instagramu posvečena prav sestri. Ob fotografiji iz njunega otroštva je zapisal: »To bo moja zadnja objava tukaj. Naj tisti, ki vedo, čutijo sram za vedno. Rad te imam, Caroline.«