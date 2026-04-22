Po sporni potezi vojvodinje pozivi kralju: »Ustavi Meghan Markle!«

Kritiki, ker naj ne bi služila le na račun svojih otrok, temveč tudi na račun njunih kraljevih nazivov, ostro napadajo Meghan Markle. Vse več je pozivov, naj kralj Karel III. končno ukrepa in ustavi izkoriščanje kraljevega statusa za dobiček, poroča RadarOnline.com. Vojvodinja je v okviru svoje blagovne znamke As Ever pred materinskim dnevom, ki ga v ZDA praznujejo vsako drugo nedeljo maja, na trg po ceni 60 evrov poslala dišeči sveči. Ena nosi ime Rojstni datum princa Archieja Susseškega, druga pa Rojstni datum princese Lilibet Susseške, kar je sprožilo ogorčenje med zagovorniki monarhije, ki pozivajo kralja, naj Susseksoma odvzame nazive.

Očitek: izkoriščanje nazivov otrok

Archiejeva sveča naj bi imela topel, pomirjujoč vonj, z notami ingverja, nerolija in kašmirja. Lilibetina je opisana kot lahkoten, cvetlični vonj z notami jantarja, vodne lilije in sandalovine. Marklova je pri promociji izrecno uporabila kraljeve nazive svojih otrok, čeprav njunih obrazov zaradi zasebnosti še ni delila na družbenih omrežjih. Kritiki menijo, da s takšno potezo krši obljube, ki sta jih princ Harry in Meghan Markle dala kraljici Elizabeti II. ob odhodu iz kraljeve družine leta 2020. Takrat sta se strinjala, da nazivov vojvode in vojvodinje ne bosta uporabljala za finančno korist. Po smrti kraljice septembra 2022, ko je prestol zasedel kralj Karel, sta svojima otrokoma podelila naziva princa in princese, vendar naj bi se ti uporabljali le v formalnih, ne pa komercialnih okoliščinah.

Pozivi k odvzemu nazivov

Zdaj številni kritiki pozivajo kralja, naj to ustavi in Harryju ter Meghan odvzame nazive, saj naj bi nenehno izkoriščala svoj kraljevi status za zaslužek. »Daj no, Karel, to je res narobe. Spet prodaja nazive,« je zapisal eden od uporabnikov na omrežju X. »Zdaj uporablja nazive svojih otrok za prodajo sveč. Popolnoma sramotno! Kralj pa očitno ne vidi ničesar spornega, saj to dopušča,« je dodal drugi. »Ne razumem, zakaj kralj ne naredi prave stvari in jima ne odvzame nazivov,« je zapisal tretji. Nekateri so šli še dlje in kralju očitali šibkost, medtem ko so drugi trdili, da Meghan preprosto izkorišča nazive svojih otrok, ker nima drugih poslovnih priložnosti.