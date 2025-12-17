Po stopinjah slavne manekenke Heidi Klum gre še njen sin Henry

V družini svetovno znanega nemškega supermodela Heidi Klum povsem drži pravilo, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Potem ko je na svetovne modne piste že uspešno pospremila svojo 21-letno hčerko Leni, gre vse bolj odločno po maminih stopinjah zdaj še njen 20-letni sin Henry Samuel. Glede na to, kako se je z mamo postavil pred fotoobjektiv za januarsko nemško izdajo znane revije Elle, iz njega kar žari želja postati novi supermodel.

Henry je ob tem, kot poroča nemški Bild, v pogovoru za omenjeno revijo zaupal nasvet, ki mu ga je pred odhodom v modni svet dala mama. »Naj pazim na svojo držo,« je povedal. Razložil je, da je med igranjem videoiger »nenehno sedel sključen pred računalnikom«. Poleg praktičnih nasvetov mu je Heidi dala tudi veliko takih na temo samozavesti. Ter da denar ni vse v življenju. Četudi so njeni štirje otroci otroštvo preživljali v Hollywoodu med bogatimi in slavnimi.

Za Henryja tako uspeh ne pomeni več deset milijonov evrov vredna vila, ampak »biti srečen, imeti ljubljene okoli sebe in se počutiti ljubljenega«. Da v življenju največ pomenijo tiste drobne stvari, se strinja tudi Heidi. Zanjo je luksuz čas. »Da lahko preživljam čas z družino, je zame pravi luksuz in znak uspeha,« je razložila 52-letnica, ki o upokojitvi v bližnji prihodnosti še ne razmišlja. Še vedno raje, kot je priznala za Elle, službi reče da kot ne.

Da lahko preživljam čas z družino, je zame pravi luksuz in znak uspeha.

Za Henryja to ne bo prva naslovnica, že marca je z izklesanim telesom brez majice in oblečen v hlače ter jakno znanega modnega oblikovalca Karla Lagerfelda poziral za revijo Hunger. Fotografiral ga je britanski zvezdniški fotograf Rankin, ki fotografira tudi za Heidi Klum in njeno nemško resničnostno televizijsko oddajo German's Next Topmodel (Nemški supermodel, op. p.). Henry je z Rankinom sodeloval tudi za Elle, a tokrat se mu je, kot rečeno, pridružila mama. »Henryja pozna vse življenje. In čeprav mislim, da bi lahko sin sodeloval s katerim koli fotografom in se počutil udobno, se je z Rankinom počutil še posebej domače,« je razložila Klumova.

Prihod Heidi Klum na Florido januarja 2005 na poroko Donalda Trumpa in Melanie FOTO: Marc Serota/Reuters

Heidijin najstarejši sin Henry Samuel se je rodil v zakonu Klumove in pevca Seala, najbolj znanega po pesmi Kiss From a Rose. Zakon se je leta 2014 končal z ločitvijo. Januarja letos je Henry prvič javno pokazal svoje manekenske gene in debitiral na modni pisti na reviji Lene Erziak med pariškim tednom mode. Da svoje otroke spodbuja in podpira pri vsem, kar počnejo, je takrat komentiral tudi 62-letni pevec. In dodal, da ima za otroke vedno le eno sporočilo: naj bodo v življenju srečni, saj da je to smisel vsega.