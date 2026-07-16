Po tem, ko je razkril, da je gej, se pevec ločuje

Pevec ameriške skupine Beartooth, Caleb Shomo, in njegova žena Fleur Shomo sta, skoraj dva meseca po tem, ko je glasbenik javno razkril spolno usmerjenost, vložila uradno zahtevo za ločitev. Par, ki nima otrok, je bil poročen skoraj 14 let. Shomo je konec maja na instagramu objavil čustveno sporočilo, v katerem se je opisal kot ponosen gej. Pojasnil je, da se je dolga leta spopadal z lastno identiteto in več kot desetletje svoja čustva zakrival z alkoholom. Šele po tem, ko je opustil pitje, se je lahko soočil s svojo spolno usmerjenostjo, piše E!Online.

»Dolgo sem razčlenjeval in sprejemal svojo resnico,« je zapisal ter dodal, da upa, da mu bo ta korak končno omogočil, da bo znal imeti rad tudi samega sebe. Ugibanja o njegovem zasebnem življenju so se okrepila po izidu letošnjega singla »Free«, v katerem se je v videospotu predstavil v drznejši podobi: z ličili in bleščicami. Kmalu po Calebovi objavi je tudi njegova žena Fleur potrdila, da se njun zakon končuje. Zadnje mesece je opisala kot zelo zmedeno in boleče obdobje ter poudarila, kako zapletena je bila celotna situacija.

»Podpirati ga, medtem ko sama izgubljaš vse, je bilo neverjetno težko. Človeka lahko ljubiš in mu stojiš ob strani v najtežjem obdobju njegovega življenja, hkrati pa si popolnoma strt in izgubiš samega sebe,« je zapisala. Kljub bolečemu razhodu je poudarila, da je bil njun zakon lep. »Najinih skoraj štirinajst let zakona je bilo čudovitih, polnih zabave, pustolovščin in ljubezni. To že pogrešam. Najina zgodba je bila lepa. Zdaj pa se je končala.«

Shomo je pozneje v enem od podkastov razkril, da je na njegovo dolgoletno prikrivanje spolne usmerjenosti močno vplivala stroga verska vzgoja. Kot sin pridigarja je odraščal v okolju, kjer homoseksualnost ni bila sprejeta. Spomnil se je travmatične izkušnje iz najstniških let na krščanski glasbeni sceni, ko je bil priča poskusom zdravljenja homoseksualnosti z molitvijo enega od članov ekipe. Priznal je, da ga je bilo izjemno strah, ko je ženi povedal resnico. Oboževalci so se na njegovo razkritje večinoma odzvali s podporo ter pohvalili pogum in iskrenost obeh zakoncev v zahtevnem življenjskem obdobju.