Po težki bolezni umrla velika ljubezen Halida Bešlića, poslovila se je Sejda

Sejda Bešlić, žena pokojnega pevca Halida Bešlića, je umrla po dolgi in težki bolezni. Ob svojem soprogu je preživela skoraj celo življenje, njeno zdravstveno stanje pa se je močno poslabšalo po njegovi smrti lanskega leta, poroča Telegraf.rs. Zakonca Bešlić sta bila poročena več desetletij, njuna ljubezenska zgodba pa je v javnosti pogosto veljala za zgled vdanosti, spoštovanja in medsebojne podpore. Sejda je bila namreč največji steber Halidu skozi celotno njegovo bogato glasbeno kariero.

Zaprosil jo je bolj v šali, a se je to hitro razvilo v resno zvezo

Njuna pot se je začela ob koncu sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je Halid šele začenjal svojo glasbeno pot z nastopi po sarajevskih kavarnah, Sejda pa je bila takrat zaposlena v tovarni čokolade. Prvič sta se srečala na praznovanju dneva žena. Halid jo je sprva zaprosil bolj v šali, a se je to hitro razvilo v resno zvezo. Pevec je kasneje večkrat poudaril, da je takoj vedel, da je našel žensko svojega življenja. »Ko sva se spoznala, sem vedel, da je to to. Hodila sva pol leta in se takoj zatem poročila,« se je nekoč spominjal Halid. Pred smrtjo je izdal tudi pesem z naslovom Sejda, ki jo je uglasbil Miligram. Skladba je bila posvečena prav njej, ženski, ki mu je desetletja stala ob strani in jo je pevec pogosto opisoval kot svojo največjo življenjsko oporo.

13. 08. 2009., Halid in Sejda na premieri filma Kejac v Sarajevu.

Po Halidovi smrti se je stanje dodatno poslabšalo

Sejda se je z zdravstvenimi težavami borila zadnjih nekaj let, njena bolezen pa je trajala dlje kot težave, s katerimi se je soočal Halid. Mož ji je med zdravljenjem nudil izjemno podporo in jo redno spremljal na zdravniške preglede. Prav med enim od teh obiskov pa je zdravnik opazil, da tudi Halidovo zdravje ni najboljše, in mu svetoval dodatne preiskave. V določenem obdobju sta bila tako oba hkrati hospitalizirana v Kliničnem centru Univerze v Sarajevu, kjer sta se zdravila in si medsebojno vlivala moči. Po Halidovi smrti, 7. oktobra 2025, se je Sejdino zdravstveno stanje še dodatno poslabšalo, zato je zadnje mesece prestajala izjemno težak življenjski boj. Od nje se zdaj poslavljajo družina, prijatelji in številni oboževalci, v spominu pa bo ostala kot ženska, ki so jo odlikovali skromnost, dostojanstvo in brezpogojna podpora soprogu.