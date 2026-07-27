Po zapletih med lepotno operacijo umrla 30-letna vplivnica Adriana

Mehiška ustvarjalka vsebin Adriana García je v pretekli torek umrla v zasebni kliniki v mehiški zvezni državi Sinaloa, potem ko je med lepotnim posegom prišlo do hudih zapletov, poroča časnik El Universal. Uradni vzrok smrti še ni znan, okoliščine tragičnega dogodka pa pristojne službe še preiskujejo. Minister za zdravje v Sinaloi, Cuitláhuac González Galindo, je potrdil, da ministrstvo za zdaj še nima uradnih podatkov in da bodo izvedli ustrezno preiskavo za razjasnitev vseh dejstev.

Žalostno vest so potrdili tudi v mehiški trgovini, s katero je 30-letnica sodelovala. Ob njeni izgubi so zapisali: »Danes se poslavljamo od članice družine Drop Shop. Z ljubeznijo se bomo spominjali njenega čudovitega značaja, predanosti in trenutkov, ki smo jih preživeli z njo. Spomin nate bo za vselej ostal z nami. Izrekamo najgloblje sožalje njeni družini, hčerki in prijateljem ter jim v teh izjemno težkih trenutkih želimo veliko moči in miru.«

Adriana García, ki je za seboj pustila šestletno hčerko, je imela na omrežju Instagram skoraj 50 tisoč sledilcev. Svojo zadnjo objavo, niz fotografij z lanskega izleta v Los Cabos, je objavila 2. julija, nekaj tednov prej pa je delila fotografijo s hčerko. Na družbenih omrežjih se od nje s sožalji in zapisi poslavljajo številni sledilci.