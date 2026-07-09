Po zdravstvenih težavah: presenetljiva napoved Dolly Parton

Dolly Parton je oboževalce presenetila z napovedjo, da njen muzikal z izvirnim naslovom »Dolly: A True Original Musical« prihaja na Broadway. »To ni samo zgodba o bleščicah in zunanjem sijaju,« je 80-letna glasbena legenda povedala v videoposnetku, objavljenem na instagramu. »Gre za to, od kod zares prihajam, kaj sem doživela, kaj sem izgubila, kaj sem ljubila in kako sem našla svojo pot.« Dolly v predstavi ne bo nastopala kot izvajalka, vendar bo muzikal temeljil na njeni življenjski zgodbi, predstavljeni z njenimi besedami in skozi glasbo, ki je spremljala njeno pot. »Pisala bom nove pesmi za predstavo, izvajali pa bomo tudi nekatere moje največje uspešnice. To so resnične sanje. Komaj čakam, da jih delim z vami,« je povedala.

Režiser je z nagrado Tony nagrajeni Bartlett Sher. Predstave se bodo v New Yorku predvidoma začele preizkusno izvajati decembra, uradna premiera bo 19. januarja 2027, na Dollyjin rojstni dan. Predprodaja vstopnic se je že začela, v njej bodo njene največje uspešnice, med drugim »Jolene«, »I Will Always Love You«, »9 to 5« in »Coat of Many Colors«. Muzikal je bil prvič predstavljen že lani v Nashvillu, od takrat so ga ustvarjalci še prilagodili. Novo poslovno potezo je pevka naznanila nekaj mesecev po tem, ko je zaradi zdravstvenih težav odpovedala načrtovane koncerte v Las Vegasu. Sprva je šest nastopov prestavila, nato pa sporočila, da jih ne bo mogla izvesti: »Imam dobre novice in malo slabše novice,« je maja povedala v videoposnetku. Razkrila je, da se na zdravila in zdravljenje dobro odziva ter da se njeno stanje vsak dan izboljšuje. Slabša novica pa je bila, da bo potrebovala še nekaj časa, preden bo pripravljena za nastope na odru.

Dolly Parton je o svojih zdravstvenih težavah prvič javno spregovorila septembra 2025, ko je zaradi ledvičnih kamnov odpovedala nastop v okviru dogodka Dollyworld. Poleg zdravstvenih izzivov je v istem obdobju doživela tudi veliko osebno izgubo. Marca 2025 je umrl njen mož Carl Dean. Po skoraj 60 letih skupnega življenja si je Dolly vzela čas za žalovanje in se začasno umaknila iz glasbenega sveta, piše Page six.