»Počutila sem se kot sužnja!« Britney Spears z novim sporočilom dvignila veliko prahu

Glasbena ikona Britney Spears se je, potem ko je na svojem profilu na instagramu objavila ostro in neposredno sporočilo, namenjeno družini in nekdanjemu partnerju, znova znašla v središču pozornosti. Pevka je odkrito sporočila, da namerava najti novo družino, ob tem pa opisala, kako naj bi se njeni bližnji do nje vedli v zadnjih letih. V objavi je mlajšo sestro Jamie Lynn obtožila, da ji med obiskom v Louisiani ni dovolila niti tega, da bi držala njeno mlajšo hčerko. Enako hude očitke je namenila nekdanjemu možu Kevinu Federlineu, s katerim ima dva sinova. Zapisala je, da ji ob prevzemanju otrok v njegovi hiši ni bilo dovoljeno uporabiti niti kopalnice.

Hudi očitki in občutek izdaje

Pop pevka v sporočilu ni skrivala ogorčenja zaradi ravnanja ljudi, ki bi ji morali biti najbližje. »Zaradi njiju sem se počutila kot sužnja. Vse te skrivne stvari sta počela za mojim hrbtom, jaz pa sem samo delala za svojega očeta! Našla si bom novo družino!« Čeprav ni povsem jasno, kaj je sprožilo ta izbruh jeze, mediji opozarjajo, da so očitki prišli le nekaj dni po tem, ko so v javnost pricurljale novice o resnih finančnih težavah in bančnih dolgovih njenega nekdanjega moža.

Leta skrhanih družinskih odnosov

Odnosi v družini Spears so že več let, zlasti po koncu dolgoletnega skrbništva, pod katerim je bila Britney vse do konca leta 2021, zelo napeti. Pevka je večkrat poudarila, da se počuti izdano, saj ji družina, vključno s sestro Jamie Lynn, v najtežjih trenutkih ni ponudila podpore. Spori so se v zadnjih letih, ko sta tako Jamie Lynn kot Kevin Federline izdala avtobiografski knjigi, v katerih sta pisala o njenem življenju, še poglobili. Britney je njune zapise javno označila za izjemno boleče in čustveno izčrpavajoče.

Bivši v dolgovih

Nekdanjega moža pop zvezdnice pa kljub izdaji knjige zaradi neporavnanih obveznosti toži City National Bank, ki od njega zahteva vračilo več kot 101.000 evrov dolga, piše Page six. Znesek vključuje dolgove na kreditni kartici, osebni kredit in dovoljeni limit na bančnem računu, banka zahteva tudi plačilo pripadajočih visokih obresti, ki glede na vrsto dolga znašajo od 7,5 do 20,5 odstotka. To je že druga bančna tožba proti njemu v letošnjem letu. Po sodnih dokumentih je Federline dolgove ustvaril konec leta 2024, približno v času, ko je prejel zadnje plačilo preživnine od nekdanje žene.

Že februarja ga je zaradi neporavnanega dolga v višini približno 10.500 evrov tožila tudi Bank of America, vendar je pozneje tožbo umaknila, kar nakazuje, da je Federline dolg poravnal. Britney Spears mu je po ločitvi leta 2007 za njuna sinova plačevala preživnino. Sprva je prejemal približno 17.200 evrov mesečno, ko je leta 2017 dobil več časa za skrb za otroka, pa se je znesek podvojil na približno 34.400 evrov. Pozneje se je po polnoletnosti starejšega sina Prestona znova zmanjšal na prvotni znesek. Plačila so se dokončno končala novembra 2024, ko je tudi mlajši sin Jayden končal srednjo šolo.