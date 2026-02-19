  • Delo d.o.o.
PO VEČ KOT MESECU DNI

Podrobnosti novoletne tragedije: razkrit vzrok smrti hčere igralske legende

Končno je bil uradno potrjen vzrok smrti Victorie Jones, 34-letne hčere slavnega igralca Tommyja Lee Jonesa.
FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

Tommy Lee Jones, Dawn Laurel-Jones, Victoria Jones FOTO: Profimedia

Tommy Lee Jones, Dawn Laurel-Jones, Victoria Jones FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia
Tommy Lee Jones, Dawn Laurel-Jones, Victoria Jones FOTO: Profimedia
M. Fl.
 19. 2. 2026 | 09:42
 19. 2. 2026 | 09:42
A+A-

Več kot mesec dni po tem, ko so jo našli mrtvo v hotelu v San Francisco, je bil potrjen vzrok smrti 34-letne Victorie Jones. Po poročilu urada glavnega mrliškega oglednika San Francisca je umrla zaradi toksičnih učinkov kokaina, njena smrt pa je bila uradno opredeljena kot naključno predoziranje, piše New York Post. Victorio so na novo leto v zgodnjih jutranjih nezavestno našli v 14. nadstropju hotela Fairmont San Francisco. Policija je prijavo prejela ob približno 3.14, ob prihodu na kraj dogodka pa so reševalci lahko le potrdili smrt.

Po dostopnih informacijah je eden od hotelskih gostov sprva menil, da gre za osebo pod vplivom alkohola, in o tem obvestil osebje. Zaposleni so jo poskušali oživljati ter so poklicali nujno pomoč, vendar ji ni bilo več pomoči. Po objavi novice o smrti je družina pokojnice podala kratko izjavo: »Cenimo vse lepe besede, misli in molitve. Prosimo, spoštujte našo zasebnost v tem težkem obdobju. Hvala.« Za njo žalujejo oče, oskarjevec Tommy Lee Jones, mama Kimberlea Cloughley in brat Austin Jones. Informacije, ki so se pojavile po njeni smrti, razkrivajo, da je imela Victoria v zadnjih letih resne težave. Avgusta 2023 je Tommy Lee Jones na kalifornijskem sodišču vložil zahtevo za začasno skrbništvo nad hčerjo. Po takratnih medijskih poročanjih je bila dva tedna na psihiatričnem opazovanju v bolnišnici, saj so ocenili, da bi lahko predstavljala nevarnost sebi ali drugim.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

V zahtevi naj bi bilo navedeno tudi, da bi po odpustu iz bolnišnice morala biti nameščena v ustanovo za zdravljenje odvisnosti. Leta 2025 je bila Victoria dvakrat aretirana. Aprila so jo obtožili vožnje pod vplivom prepovedanih substanc, posedovanja nadzorovane snovi in upiranja aretaciji. Sodni dokumenti navajajo, da so ji ob prijetju v žepu našli vrečko z belo snovjo, za katero so domnevali, da je kokain. Izrekla se je za nedolžno. Junija istega leta je bila ponovno aretirana po incidentu družinskega nasilja v luksuznem letovišču v Napi. Soočala se je tudi z obtožbami zlorabe starejše osebe, glede katerih se je prav tako izrekla za nedolžno.

Tommy Lee Jones, Dawn Laurel-Jones, Victoria Jones FOTO: Profimedia
Tommy Lee Jones, Dawn Laurel-Jones, Victoria Jones FOTO: Profimedia

Victoria Jones se je rodila leta 1991. Na filmskem platnu se je prvič pojavila pri 11 letih v manjši vlogi v filmu Možje v črnem, v katerem je igral njen oče. Kasneje je nastopila v seriji One Tree Hill ter v filmu Trikrat pokopani Melquiades Estrada, ki ga je režiral Tommy Lee Jones. Čeprav se je v odrasli dobi umaknila iz igralskega sveta, je občasno spremljala očeta na rdeči preprogi. Tommy Lee Jones je nekoč v intervjuju izjavil, da je njegova hči dobra igralka, ki tekoče govori špansko. Smrt Victorie Jones je pretresla javnost, njen primer pa je znova odprl vprašanja o duševnem zdravju in boju z odvisnostmi,  tudi znotraj najbolj znanih hollywoodskih družin.

