Tako je nekdanji minister, ki rad strelja z avtomatsko puško, harmonikarja obdaril s 100 evri (VIDEO)

Sprostil se je ob dobri glasbi.
M. U.
 8. 1. 2026 | 11:35
1:55
Nekdanji hrvaški minister za kmetijstvo Josip Dabro je na družbenem omrežju objavil kratek posnetek, v katerem prepeva pomenljive verze iz pesmi Jedno jutro snijeg i kiša leti (Nekega jutra sneži in dežuje). Dobro razpoloženi Dabro je objavil del, v katerem s tamburaši zapoje verz pesmi, s katerim očitno namiguje na sodno kalvarijo, ki jo prestaja.

Obtožen kaznivega dejanja kršitve otrokovih pravic in nezakonitega posedovanja orožja

Težave Josipa Dabra z zakonom so se začele pred letom dni, ko je prišel v javnost prvi posnetek, na katerem strelja iz avtomobila in posluša narodno glasbo. Po objavi tega posnetka je odstopil z mesta ministra za kmetijstvo.

Kmalu zatem se je pojavil posnetek, na katerem na koruznem polju strelja z vojaško avtomatsko puško, v medijih pa se je govorilo tudi o posnetkih, na katerih Dabro svojemu mladoletnemu sinu daje puško. Ti posnetki zaradi zaščite otrokovih pravic niso prišli v javnost, so pa pristali na tožilstvu. Dabro je nato ostal brez imunitete, policija pa ga je privedla na zaslišanje.

Hrvaški minister po objavi šokantnega posnetka odstopil: to je sporočil sredi noči (VIDEO)

Proti njemu je bila oktobra lani potrjena obtožnica zaradi kršitve otrokovih pravic, pa tudi zaradi posedovanja nelegalnega vojaškega orožja. Za kršitev otrokovih pravic je po hrvaškem kazenskem zakoniku predvidena kazen od enega do pet let zapora, za nedovoljeno posedovanje orožja pa do tri.

Harmonikarja obdaril s 100 evri

Da se ga je pesem res dotaknila, je Josip Dabro dodatno poudaril s tem, ko je iz žepa potegnil snop bankovcev, iz njega vzel 100 evrov in z njimi nagradil harmonikarja. Dabro je član desnega Domovinskega gibanja (DP), ki je koalicijski partner vladajoče HDZ, poleg ministrske funkcije je opravljal tudi funkcijo podpredsednika vlade.

