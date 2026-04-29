Poglejte, kako je kralj z nasmeškom napičil Trumpa: tako šaljivega ga ne pomnimo (FOTO in VIDEO)

Britanski kralj Karel III. je v govoru na državni večerji v Beli hiši izkoristil priložnost za šalo na račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je pred tem izjavil, da bi Evropejci brez ameriške pomoči v drugi svetovni vojni danes govorili nemško. Kralj mu je v podobnem tonu vrnil in izzval smeh zbranih.

»Nedavno ste pripomnili, gospod predsednik, da bi evropske države govorile nemško, če ne bi bilo Združenih držav. Drznem si reči, da bi vi, če ne bi bilo nas, govorili francosko,« se je pošalil.

Med večerjo, zaznamovano z izmenjavo duhovitih pripomb med obema voditeljema, se je kralj dotaknil tudi zgodovinskega rivalstva med britanskimi in francoskimi kolonialnimi silami v Severni Ameriki, pred ameriško neodvisnostjo.

Trump je, spomnimo, na januarskem vrhu v Davosu izjavil, da bi brez ameriške pomoči v drugi svetovni vojni govorili nemško in malo japonsko.

»To bi bilo šik!« Na kraljevo šalo se je odzval tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je delil posnetek na kratko zapisal: »To bi bilo šik!«

Kljub preteklim napetostim med zavezniki, vključno z razhajanji glede vojne v Iranu, je večer v Beli hiši minil v bolj toplih tonih ter poudarjal poseben odnos med Londonom in Washingtonom, tako navaja France24.

Karel III ni izpustil priložnosti, da še enkrat podraži gostitelja, ko se je navezal na nedavne spremembe v Beli hiši.

»Žal mi je, da moram reči, da smo mi Britanci, seveda, že poskusili preurediti Belo hišo leta 1814,« je dejal in spomnil na trenutek, ko so britanske sile stavbo zažgale.

Trump se je raje držal domače politike

Trump pa je, znan po svojih simpatijah do britanske kraljeve družine, večino humorja usmeril v domačo politiko. »Rad bi čestital Karlu III za fantastičen govor, ki ga je danes imel v kongresu. Prisili je demokrate, da so vstali – meni to nikoli ni uspelo,« je dejal.

Kralj je v Washington prispel tudi z darilom, v okviru diplomatskega zbliževanja po nedavnih nesoglasjih. Trumpu je podaril zvonec z britanske podmornice HMS Trump, splovljene leta 1944 med drugo svetovno vojno.