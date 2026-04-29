  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELIKA ŠALJIVCA

Poglejte, kako je kralj z nasmeškom napičil Trumpa: tako šaljivega ga ne pomnimo (FOTO in VIDEO)

FOTO: Henry Nicholls Afp

M. U.
 29. 4. 2026 | 18:01
 29. 4. 2026 | 18:17
2:29
A+A-

Britanski kralj Karel III. je v govoru na državni večerji v Beli hiši izkoristil priložnost za šalo na račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je pred tem izjavil, da bi Evropejci brez ameriške pomoči v drugi svetovni vojni danes govorili nemško. Kralj mu je v podobnem tonu vrnil in izzval smeh zbranih.

»Nedavno ste pripomnili, gospod predsednik, da bi evropske države govorile nemško, če ne bi bilo Združenih držav. Drznem si reči, da bi vi, če ne bi bilo nas, govorili francosko,« se je pošalil.

Med večerjo, zaznamovano z izmenjavo duhovitih pripomb med obema voditeljema, se je kralj dotaknil tudi zgodovinskega rivalstva med britanskimi in francoskimi kolonialnimi silami v Severni Ameriki, pred ameriško neodvisnostjo.

Trump je, spomnimo, na januarskem vrhu v Davosu izjavil, da bi brez ameriške pomoči v drugi svetovni vojni govorili nemško in malo japonsko.

»To bi bilo šik!«

Na kraljevo šalo se je odzval tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je delil posnetek na kratko zapisal: »To bi bilo šik!«

Kljub preteklim napetostim med zavezniki, vključno z razhajanji glede vojne v Iranu, je večer v Beli hiši minil v bolj toplih tonih ter poudarjal poseben odnos med Londonom in Washingtonom, tako navaja France24.

Karel III ni izpustil priložnosti, da še enkrat podraži gostitelja, ko se je navezal na nedavne spremembe v Beli hiši.

Prepoznavni modni slog Melanie Trump, ki mnoge spominja na nekdanjo prvo damo: poglejte, kaj je oblekla tokrat

»Žal mi je, da moram reči, da smo mi Britanci, seveda, že poskusili preurediti Belo hišo leta 1814,« je dejal in spomnil na trenutek, ko so britanske sile stavbo zažgale.

Trump se je raje držal domače politike

Trump pa je, znan po svojih simpatijah do britanske kraljeve družine, večino humorja usmeril v domačo politiko. »Rad bi čestital Karlu III za fantastičen govor, ki ga je danes imel v kongresu. Prisili je demokrate, da so vstali – meni to nikoli ni uspelo,« je dejal.

Kralj je v Washington prispel tudi z darilom, v okviru diplomatskega zbliževanja po nedavnih nesoglasjih. Trumpu je podaril zvonec z britanske podmornice HMS Trump, splovljene leta 1944 med drugo svetovno vojno. 

ZDADonald TrumpZdruženo kraljestvoVelika BritanijaBela hišaKarel III.
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki