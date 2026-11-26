Tudi v Washingtonu odločno korakajo proti veselemu decembru. Ameriška prva dama Melania Trump je sprejela letošnjo božično jelko, ki so jo pred predsedniško rezidenco pripeljali s konjsko vprego.

Bela hiša torej nadaljuje praznično tradicijo, Nacionalno združenje pridelovalcev božičnih drevesc namreč vse od leta 1966 izbere pridelovalca, ki ima čast dobaviti osrednje drevesce za prvo ameriško družino in administracijo. Letošnja izbranka je pet metrov in pol visoka bela jelka, vzgojena na posestvu Silent Night Evergreens v kraju Endeavor v ameriški zvezni državi Wisconsin. Za družino Chapman, ki je lastnica drevesnice, je to že četrta zmaga na laskavem izboru, letošnja jelka pa je že 10. uradno božično drevo Bele hiše iz zvezne države Wisconsin.

Božično drevesce je znova prišlo iz Wisconsina. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

Bela jelka se je slovesno pripeljala s konjsko vprego. FOTO: Aaron Schwartz/AFP

Drevo bo krasilo Modro sobo Bele hiše, kjer bo tudi osrednji del razkošne okrasitve, ki bo na ogled tudi obiskovalcem. Melania je kot prva dama odgovorna za božično podobo predsedniške rezidence, ki jo bo javnosti predstavila v prihodnjih dneh. Za javnost bodo vrata odprta v času vodenih ogledov v prihajajočih tednih, kakšna bo letošnja praznična podoba Bele hiše, pa je še skrivnost. Je pa prva dama slovenskih korenin in modna navdušenka, ki se pri okrasitvi na negodovanje mnogih pogosto odloča za umik od tradicije, že namignila, da ne bo vse v znamenju zlate barve. Med nedavnim nastopom na televiziji Fox News se je voditelj Brian Kilmeade pošalil, da bo zaradi nedavne prenove Ovalne pisarne, pri kateri je nazadnje prevladovala zlata barva, tudi praznična okrasitev verjetno v takšnih odtenkih, a je prva dama njegova ugibanja odločno zavrnila.

4. je že zmagala družina Chapman.

Melania je te dni tudi dobrodelno zelo dejavna, skupaj z drugo damo Usho Vance sta se na vojaškem oporišču Joint Base Andrews v Marylandu tako sestali z zakonci pripadnikov ameriške vojske. V sodelovanju z Rdečim križem so skupaj pripravljali božične darove za vojaške družine.