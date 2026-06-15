Težko je opisati, kaj je Trump pripravil za svoj 80. rojstni dan (FOTO)

Na južni trati Bele hiše je v nedeljo v čast 80. rojstnega dne predsednika ZDA Donalda Trumpa potekal turnir v mešanih borilnih veščinah UFC. V času dogodka so bile napovedane nevihte, a so te prestolnico ZDA zajele šele po koncu dvobojev. Bela hiša je turnir javnosti predstavila kot praznovanje 250. obletnice ZDA, ki sovpada s predsednikovim rojstnim dnevom. Slavje se je začelo s prihodom Trumpa, ki ga je spremljal predsednik UFC Dana White, iz Ovalne pisarne Bele hiše do posebej za to priložnost postavljenega ringa za okrog 4000 gledalcev.

Sledila je himna in prelet vojaških letal, nato pa dvoboji, vmes pa so Trumpu prisotni - večinoma vojaki, ki so dobili vstopnice zastonj - zaploskali za rojstni dan. Udeleženci turnirja so se pred prihodom v areno ogrevali kar znotraj Bele hiše, eden od tekmovalcev pa je ob koncu dvoboja dejal, da vsi vedo, da je Michelle Obama v resnici moški, poroča televizija ABC.

FOTO: Kevin Dietsch Via Reuters

FOTO: Win Mcnamee Via Reuters

Dogodka so se med drugim udeležili tudi ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg, podpredsednik ZDA JD Vance, senator Lindsey Graham in Trumpov posebni odposlanec Steve Witkoff. Več tisoč ljudi si je dogajanje ogledalo na velikem ekranu nedaleč od prizorišča, za kar so morali plačati vstopnino, preden so jih spustili skozi varnostni obroč, poroča televizija CBS.

Bela hiša je navedla, da stroške krije UFC, čeprav zvezna tožba proti dogodku, ki ga sodišče ni blokiralo pred začetkom, trdi, da je sedem agencij zvezne vlade vložilo znatna sredstva in delovno silo. Tožba ne navaja natančno, koliko vladnih sredstev je bilo porabljenih za dogodek.

FOTO: Win Mcnamee Via Reuters

FOTO: Win Mcnamee Via Reuters

Glavni sponzor dogodka je bil Polymarket

Glavni sponzor dogodka je bil Polymarket, in to v času, ko že vlada zaskrbljenost glede morebitnega trgovanja z notranjimi informacijami med osebjem Bele hiše in zavezniki. Bela hiša je marca opozorila vladno osebje, naj ne sklepa stav na trgih napovedi v zvezi z vojno z Iranom, je aprila za ABC povedal uradnik Bele hiše.

V nedeljo je bilo vroče in vlažno, meteorologi pa so napovedovali nevihte. White je pred dnevi vztrajal, da se bo dogodek odvil ne glede na napoved. »V veljavi so standardni načrti za izredne razmere zaradi vremena, da se zagotovi varnost predsednika in vseh obiskovalcev,« pa je dejal uradnik Bele hiše.