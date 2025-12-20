Poglejte, kako sta princ Harry in Meghan presenetila oboževalce (FOTO)

V navadi kraljevih je, da ob večjih dogodkih, torej rojstnih dneh vseh vidnejših članov, takšnih in drugačnih obletnicah ter pomembnejših praznikih, ljudi razveselijo z osebnimi voščili, ki praviloma vsebujejo tudi fotografijo posameznika, para ali družine. Tako je vsako leto tudi pred božičem, letos sta voščilnico denimo že objavila princ William in njegova žena Kate, ki sta milijone oboževalcev po vsem svetu razveselila s čudovitim družinskim portretom, svojo voščilnico pa sta v svetu tudi že poslala britanski kralj Karel III. in njegova soproga Camilla.

Čeprav sta se od kraljevih distancirala že pred leti, pa nekaj njihovih običajev še vedno spoštujeta tudi princ Harry in Meghan Markle. Zakonca otroka, šestletnega Archieja in dve leti mlajšo Lilibet, sicer skrbno varujeta pred očmi javnosti, tokrat pa sta se odločila, da je čas, da ju ljudje pobližje spoznajo. Na družabnem omrežju je Meghan namreč objavila fotografijo, na kateri sta otroka vidna najbolj jasno do zdaj. Na vseh preteklih posnetkih sta se zakonca Sussex namreč trudila, da sta bila obraza malčkov močno skrita ali zamegljena, pogosto sta bila otroka fotografirana s hrbta, tokrat pa sta delno razkrila celo njuna profila. Ljubek in intimen družinski prizor je navdušil mnoge, ki priznavajo, da iz fotografije sijejo ljubezen, toplina in predanost. Prav to, kar je tudi bistvo božičnih praznikov. »Vesele praznike! Od naše družine vaši,« je ob posnetku zapisala Meghan. Kje je bila intimna fotografija posneta, ni znano.