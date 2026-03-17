Poglejte, kakšen spomenik je Oliver Dragojević dobil v Veli Luki

V Veli Luki so postavili novo umetniško instalacijo z napisom Šele zdaj vidim, kaj mi pomeni, posvečeno Oliverju Dragojeviću in kraju, ki je zaznamoval njegovo življenje ter glasbo. Stoji na lokaciji, od koder je pevec vsak dan odhajal na morje. Predstavlja velika simbolična očala, navdihnjena po tistih, ki jih je nosil v svojih zgodnjih letih. Prav skozi ta prepoznavni motiv lahko obiskovalci simbolično pogledajo na Velo Luko, morje, ladje in pokrajino, ki so bili globoko vtkani v Oliverjevo življenje in njegove pesmi.

Napis na njih je vzet iz verza njegove znane pesmi: »Šele zdaj vidim, kaj mi pomeni, Vela Luka, tvoje morje …« Prav ta občutek nostalgije in pripadnosti avtorji so želeli prenesti na vse, ki obiščejo to dalmatinsko mesto. Sporočilo instalacije je preprosto in čustveno: Ustavi se. Poglej. Doživi Velo Luko. Projekt je uresničila Turistična skupnost občine Vela Luka, avtor idejne zasnove pa je umetnik Saša Prižmić. Novo obeležje je tako še ena točka spomina na Oliverja Dragojevića, glasbenika, katerega pesmi so neločljivo povezane z morjem, Dalmacijo, Korčulo in Velo Luko. Za številne obiskovalce in oboževalce njega kot osebe ter njegovega dela bo to zagotovo nova točka, kjer se bodo ustavili, fotografirali in vsaj za trenutek začutili vzdušje kraja, ki je bil navdih za nekatere najlepše hrvaške pesmi, piše hrvaški Showbuzz.