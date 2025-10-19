Takšna je zdaj hiša Justusa Reida za 5.000 evrov, sprememba je ogromna (VIDEO)

Prenova hiše, ki jo je za samo 5.000 evrov na Hrvaškem kupil spletni vplivnež Justus Reid, poteka s polno paro. Kot je videti v videih, ki jih objavlja Reid, je danes videti precej drugače, kot je bila na začetku.

Območje, na katerem je Reidova hiša, je bilo sprva precej zaraščeno, streha hiše je bila načeta, fasada potrebna obnove ... A YouTuberja to ni ustavilo. Na pomoč so mu priskočili številni ljudje, s katerimi delajo na tem, da bo hiša dobila preurejeno podobo. Novi videi med drugim razkrivajo, da okolica ni več tako zaraščena. Razkrivajo tudi, da je v teh dneh nadstrešek, ki je v neposredni bližini hiše, dobival končno podobo. Hiše ima zdaj od zunaj popolnoma drugačen videz, kot ga je imela na začetku, saj na njej niso več vidne oranžne opeke. Njena fasada je zdaj videti končana. Tudi streha je zamenjana. Zraven hiše pa so zdaj stare stopnice dopolnjene z novimi.

Reid je v teh dneh poskrbel tudi za pogostitev. Šel je v trgovino, nato pa so imeli pred hišo piknik. Verjamemo, da bo priljubljeni YouTuber za piknike poskrbel tudi po tem, ko bodo z deli zaključili.

